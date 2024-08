Bruno Cardoso desabafa sobre doença: ’30 dias no hospital’

No programa Conversa com Bial, o cantor Bruno Cardoso desabafou sobre problemas de saúde que o tiraram dos palcos por um tempo

O cantor Bruno Cardoso, do grupo Sorriso Maroto, relembrou um momento desafiador com a sua saúde. Em entrevista no programa Conversa com Bial, da Globo, ele contou que foi diagnosticado com pneumonia e miocardite em 2018 e precisou se afastar dos palcos enquanto se cuidava.

Ele contou que tudo começou com uma tosse forte. "Eu sentia que alguma coisa não estava muito certa e eu estava precisando me curar a tempo de pegar o final de semana. Cheguei numa quarta-feira e o meu show já seria na sexta. Então, na urgência de tentar descobrir e sanar esse problema", afirmou ele.

E completou: "Descobri que estava com pneumonia, curei a pneumonia, reinfectou, fiquei mais 15 dias. Então, só de pneumonia eu peguei 30 dias no hospital, só para curar a pneumonia, isso no meio da Copa do Mundo. E aí curei a pneumonia e, no meio desse processo de exames, eu descobri uma disfunção no coração".

Então, ele refletiu sobre o impacto do período cuidando da saúde em sua vida. "Deu um revés na minha vida, em tudo a nossa volta. E foi assim, pra mim, talvez o maior acontecimento. Eu procuro sempre tirar as coisas positivas dos problemas, e o mais interessante que aconteceu é que ressignificou muita coisa para mim, para a banda, para todos em torno[...]. A gente recebeu uma carga de boas energias, de pessoas, de bem, querendo bem, sabe?", afirmou.

Zé Neto e Cristiano cancelam shows

A agenda de shows da dupla Zé Neto e Cristiano está suspensa pelos próximos 90 dias. A equipe dos cantores informou a decisão aos fãs por meio de um comunicado publicado no Instagram.

Na nota, foi revelado que Zé Neto está em tratamento contra uma depressão e síndrome aguda do pânico, por isso vai ficar afastado dos palcos.

"Em virtude de um tratamento para depressão e síndrome aguda do pânico, a qual o cantor Zé Neto será submetido, a partir de hoje, 22/08/2024, a agenda da dupla Zé Neto & Cristiano será suspensa nos próximos 90 dias", informara.

Os fãs deixaram mensagens de apoio. "Fique bem José, saiba que estaremos com vocês sempre", disse uma seguidora. "Melhoras! Que Deus abençoe grandemente, que você se recupere", escreveu outra. "Forças. Que se cuide, fique bem e volte somente quando estiver pronto. Estaremos sempre aqui pra recebê-los de braços abertos", falou mais uma.