Bruna Marquezine e João Guilherme demonstram apoio à carreira musical de João Lucas

Após lançamento do álbum de João Lucas, marido de Sasha Meneghel, João Guilherme e Bruna Marquezine mostraram que já são fãs das músicas; confira

Fofos! No último domingo, 17, Bruna Marquezine usou as redes sociais para demonstrar seu apoio à carreira musical de João Lucas. Na companhia do namorado João Guilherme, a atriz surgiu cantando a música "Tudo Outra Vez", cantada pelo marido de Sasha Meneghel.

"Se depender desse carro, essa música vai entrar para o Top 50 Brasil. Entra ainda hoje se depender desse carro aqui", garantiu Bruna. "Vai sair o clipe amanhã ao meio-dia.", destacou João, ao ouvir outra música do amigo. "Nossa, ele sabe até o horário.", completou a famosa.

O casal de atores esteve presente no lançamento do novo álbum de João Lucas, realizado na última quarta-feira, 13, em São Paulo. O evento reuniu diversas celebridades brasileiras, como Beatriz Reis, Lucas Jagger, Lucas Guedes e Fernanda Paes Leme.

Vale lembrar que Bruna e Sasha são amigas há cerca de 20 anos. Em participação recente no programa Encontro, a modelo falou sobre a amizade com a atriz. "Ela é uma pessoa muito especial. Ela é... ai, eu fico boba assim falando porque é muito raro ter pessoas assim na sua vida, que torcem por você e que você torce e vibra junto, que você pode confiar de fato para todos os momentos. Não só para vitória mas também para os momentos mais difíceis. Então é muito bom ter uma amizade dessa que eu posso dividir isso", declarou a filha de Xuxa na ocasião.

Confira os registros:

