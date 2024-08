Belo revela se acha que foi traído por Gracyanne Barbosa em affair com personal

Em participação no programa Sabadou com Virginia, Belo defende a ex-mulher, Gracyanne Barbosa, ao ser questionado sobre affair dela com personal trainer

O cantor Belo esteve no programa Sabadou com Virginia, do SBT, e comentou sobre o fim do casamento com a musa fitness Gracyanne Barbosa. Ao ser questionado sobre o affair que ela viveu com o personal trainer Gilson de Oliveira, ele defendeu a amada e garantiu que eles não estavam juntos naquele momento.

"Nós estávamos separados. A gente estava com uma crise no casamento, mas nós ainda estamos casados. A gente tem uma comunhão de bens, com papel assinado", afirmou ele, citando que os dois ainda não se divorciaram.

Então, ele contou que perdoaria o affair que aconteceu enquanto estavam dando um tempo. "Eu acho que ali eu perdoaria, porque não foi uma traição. Nós estávamos vivendo uma crise em nosso relacionamento e estávamos muito mais para lá, do que para cá. Estava muito frio! Estavam acontecendo um monte de coisas", afirmou.

Em outro momento, Belo foi questionado sobre o distanciamento com a ex-namorada Viviane Araujo após a separação, e os rumores de que ela sente raiva dele. "Então, na real cara, eu não sei o que aconteceu. Porque existe essa transição de quando eu saí do meu casamento e comecei a me relacionar com outra pessoa. Não sei se posso dizer isso, que não era a Gracyanne. Eu não sei [o motivo da raiva]! No princípio assim, quando a gente se desliga, ainda existe muito amor e um afeto muito grande. É muito difícil você entender, estar e ter outra pessoa. Eu não sei se é ciúmes ou o que foi. Logo depois comecei a me relacionar com outra pessoa, deixei essa pessoa e fiquei com a Gracyanne. Viviane ficou com muito mais raiva", contou.

Como estão os cachorros com a separação?

Na quinta-feira, 15, Gracyanne Barbosa recorreu às redes sociais para contar aos seguidores como seus cachorros estão reagindo à sua separação de Belo. A musa fitness aproveitou para esclarecer a situação, especialmente agora que está se mudando para São Paulo. Vale lembrar que o ex-casal compartilha a guarda de sete pets.

"Você acha que os cachorros sentem muito com a separação? Deixaria algum com o ex?", questionou um internauta. "Sentem e muito! Qualquer separação, mudança, mexe com nossos bichinhos. Principalmente, quando são criados como membros da familia, recebem todo amor, cuidado, atenção. Os meus são todos criados dentro de casa, como vocês sabem/veem, a maioria já idosos, querem mais atenção, são muito ciumentos", confessou Gracyanne.

E completou: "A Bela, foi a que mais sentiu, mas agora está se adaptando às mudanças, assim como os irmãos. Eu jamais deixaria eles, para onde eu for Kira, Thorzinho e Bela vão comigo! Belety, Açaí e Granola são super apegados a minha mãe. Belety já está idosa, perdendo a visão, precisa de muitos cuidados e, por isso, não aparece mais nos vídeos, os três, gostam de ficar no quarto e detestam barulho (risos)".

Ainda nos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou que uma das cachorrinhas não é tão apegada ao ex-casal. "Ángel não fica sem minha irmã, Bárbara, as duas tem uma conexão que é linda demais!", afirmou. "Tudo aqui tem que explicar para vocês entenderem e não falar que abandonei ninguém", finalizou Gracyanne Barbosa.