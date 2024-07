Arlindo Cruz é internado e esposa explica o que aconteceu

Arlindo Cruz voltou a ser internado no Rio de Janeiro. Babi Cruz, a esposa dele, confirmou que o artista deu entrada no hospital e explicou o motivo

O cantor Arlindo Cruz voltou a ser internado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 18. Em entrevista concedida à Quem, Babi Cruz, a esposa dele, confirmou que o artista deu entrada no hospital e que ele vai passar por um tratamento dentário, mas garantiu que ele passa bem.

"Arlindo foi fazer um tratamento dentário, ele foi arrancar um dente e cuidar do outro. Como tudo no Arlindo é muito complexo, ele teve que ser internado", disse ela, que informou que os procedimentos odontológicos vão ser realizados na prózima sexta-feira, 19.

Mas ele foi para o hospital para realizar uma preparação pré-operatória. Além disso, contou que não há previsão de alta. "Ele vai fazer esse tratamento amanhã, internou antes para poder preparar tudo direitinho e poder fazer o tratamento de extração dentária e o tratamento dentário amanhã. Depois que arrancar, vamos ver como ele se comporta", detalhou.

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

Vale lembrar que, em 2017, Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou com sequelas. Após passar um longo período no hospital e realizar cerca de 17 cirurgias, o cantor segue com o tratamento em casa atualmente, ao lado da família.

Recentemente, Babi Cruz fez um desabafo nas redes sociais ao relembrar os 7 anos do dia em que ele sofreu um AVC. Em um vídeo nas redes sociais, ela comentou sobre a última vez em que ouviu a voz dele e o viu sorrir.

"Ô, minha gente, 17 de março, é aquele dia que eu gostaria de dormir, dormir, dormir, esquecer que esse dia existe. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro que eu tenho que acordar e encarar de frente a realidade. Não tem como fugir não, tem como mudar", disse ela.

E completou: "Hoje faz exatos 7 anos que eu ouvi a voz, que eu conversei com Arlindo pela última vez, que eu vi um sorriso pela última vez, que eu estava encarando a vida com o olhar cheio de esperança, de prosperidade e, ao piscar, quando eu abri o olho, o meu mundo desmoronou, o meu castelo, desmanchou".