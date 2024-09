Após show no Rock in Rio, Shawn Mendes se declara em português

Shawn Mendes publicou o momento em que cantou 'Mas que nada', de Sérgio Mendes, durante sua apresentação no festival neste domingo, 22

Nesta segunda-feira, 23, Shawn Mendes usou seu perfil nas redes sociais para enaltecer e agradecer o público brasileiro pelo show incrível que realizou na noite de domingo, 22, no Rock in Rio. O cantor foi o headliner do último dia do festival e reuniu mais de 100 mil vozes para cantar "Mas que nada", do Sérgio Mendes.

"Brasil, você é uma luz neste mundo! Eu te amo", comentou o artista. Os fãs do cantor encheram os comentários de mensagens carinhosas ao canadense, que volta para o Brasil em 2025 para se apresentar em São Paulo: “Melhor dia da minha vida, já estou com saudades”, escreveu uma, “Morrendo de saudades já”, comentou outro.

Saiba qual é o valor da fortuna de Shawn Mendes

O cantor Shawn Mendes se apresentou no palco do Rock in Rio neste domingo, 22, e é uma das atrações mais esperadas de todo o festival. Porém, você sabia que ele já é milionário?

Com apenas 26 anos de idade, ele já tem 11 anos de carreira e é dono de uma fortuna avaliada em US$ 54 milhões - cerca de R$ 300 milhões. Shawn nasceu em 1998 em Ontário, Canadá, filho de um português, Manuel Mendes, e da inglesa Karen Rayment. Ele se tornou cantor, compositor e modelo.

A carreira dele na música começou ainda na adolescência, quando postava vídeos de Cover de músicas na internet. Então, ele conquistou seguidores e chamou a atenção de uma gravadora, com a qual assinou contrato. Com 15 anos, ele lançou o hit Life of the Party, com a qual conquistou o público internacional. Em 2014, ele foi eleito um dos 25 adolescentes mais influentes do ano pela revista Time. Shawn já foi indicado ao Grammy por três vezes e já ganhou outros prêmios da música.

Em sua vida pessoal, ele é apaixonado por carros e possui uma coleção de veículos em sua casa. Os carros dele são avaliados em cerca de R$ 5,3 milhões e inclui modelos da Land Rover, Mercedes-Benz, Cadillac e Jeep.