Zé Neto e Cristiano celebram volta aos palcos: 'Vivendo novamente’

A dupla sertaneja começou nova fase na carreira nesta sexta-feira, 13, após tratamento de Zé Neto contra depressão e outras questões de saúde

Na noite desta sexta-feira, 13, Zé Neto e Cristiano subiram juntos aos palcos para o show que marca o retorno de Zé Neto após um tratamento contra depressão. Pelas redes, a dupla compartilhou registros da apresentação, no interior de Santa Catarina:

"Que felicidade estar de volta aos palcos, vivendo novamente essa energia que tanto amamos! Ontem foi incrível em Massaranduba, obrigado pela recepção cheia de carinho e por cantarem com a gente!", no vídeo postado é possível ver a ansiedade de Zé Neto momentos antes de entrar no palco, além da reação dos fãs.

Os artistas ficaram afastados dos palcos por três meses por questões de saúde. Zé Neto, de 34 anos, precisou passar por um tratamento para depressão e síndrome aguda de pânico. Na época, a notícia pegou os fãs de surpresa, principalmente os que aguardavam para ver a apresentação da dupla no Festival de Barretos, em agosto. Na ocasião, uma nota foi emitida explicando o quadro do cantor.

Cristiano revela que cogitou fim da dupla com Zé Neto e explica motivo

Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, Cristiano contou que cogitou colocar um ponto final na dupla com Zé Neto, que estava em tratamento contra depressão na época. De acordo com o artista, ele estava disposto a deixar a carreira na música de lado e chegou a agendar reuniões com os empresários.

Apesar de possuírem uma agenda lotada de apresentações, Cristiano não se sentia bem ao ver seu companheiro de palco doente e, por isso, pensou no fim da dupla para que Zé pudesse se cuidar sem pressão alguma. "Fiz uma reunião com ele, com os empresários e falei: ‘Eu vou parar, mas por ele'", contou. Zé Neto, por sua vez, não aceitou a ideia do amigo e insistiu na dupla sertaneja.

Cristiano revela atitude em camarim para ajudar Zé Neto

A dupla Zé Neto e Cristiano agitou os fãs na noite de terça-feira, 26, ao anunciarem o retorno aos palcos durante uma coletiva de imprensa em São Paulo. Os cantores sertanejos deram uma pausa nas apresentações e ficaram cerca de três meses afastados devido a questões de saúde.

Ao longo de uma conversa sincera com o público presente na coletiva, os cantores abriram o coração e falaram sobre alguns momentos difíceis que os dois enfrentaram nos últimos tempos. Cristiano ainda revelou que tomou uma atitude ao notar que o parceiro de palco não estava muito bem; confira detalhes!