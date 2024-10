Anitta lamenta falecimento de Liam Payne e relembra encontro com o cantor

Nas redes sociais, Anitta lamentou a morte de Liam Payne e resgatou registro com o ex-integrante do 'One Direction': "Rezando"

Nesta quinta-feira, 17, Anitta usou as redes sociais para lamentar o falecimento do cantor Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction. Por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram, a artista resgatou registro de um encontro com o cantor, encontrado morto após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina.

"Rezando para que Deus e todos os anjos acalentem sua alma com todo o amor incondicional", escreveu Anitta, que escolheu a música Story of My Life, do One Direction, para acompanhar a publicação.

Além da selfie com o artista, Anitta recordou um encontro que tiveram durante o MTV Miaw, realizado no México em 2018. Na imagem, ela e Liam aparecem ao lado do cantor colombiano J. Balvin, amigo próximo da brasileira.

Payne faleceu na última quarta-feira, 16, ao sofrer uma queda em um hotel na Argentina. De acordo com a CNN norte-americana, o relatório informou que Payne faleceu em decorrência de ferimentos múltiplos e hemorragias internas e externas após cair da varanda do hotel. O Ministério Público da Argentina também pediu um relatório toxicológico, mas o resultado ainda não foi divulgado. Os detalhes sobre o velório e sepultamento do corpo do cantor não foram revelados pela família.

Confira a publicação na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por nacaoanitter (@nacaoanitter)

Anitta compartilha perrengue durante trilha com namorado

Na última terça-feira, 15, Anitta divertiu os seguidores ao compartilhar os perrengues que enfrentou ao lado do namorado, Vinicius Souza, durante uma trilha. Por meio dos Stories no Instagram, a cantora não conteve a risada ao exibir os desafios durante a caminhada.

"Foi uma falha no percurso. Você não vai me deixar entrar no seu carro?", disse Anitta, mostrando seus sapatos sujos de lama. "Você é uma teimosia", brincou o jogador, que na sequência também se sujou ao ser surpreendido por uma poça de lama.

"Ué, amor, o que aconteceu? Você vai deixar você mesmo entrar no seu carro?", provocou a cantora, enquanto gravava Vinicius tirando os tênis sujos. "Isso porque ele estava me zoando porque eu pisei em uma poça e não me queria deixar entrar no carro. Olha como ele está, olha a mão. Tem muita montanha pela frente ainda", completou ela, aos risos.

"Depois do julgamento, sempre vem a lição", finalizou Anitta, em tom de brincadeira.

Ainda nos Stories, a famosa se divertiu ao mostrar que Vinicius já sabe cantar os mantras que ela gosta de ouvir. "Antes ele zoava, agora não para de cantar", pontuou. Confira os registros.