Além de Lollapalooza, Olivia Rodrigo se apresenta em outra cidade brasileira

Além de se apresentar no festival Lollapalooza, em São Paulo, Olivia Rodrigo anunciou show em outra cidade brasileira. Saiba tudo!

No próximo ano, no dia 28 de março, Olivia Rodrigo se apresenta no festival Lollapalooza, que acontece no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Porém, nesta terça-feira, 12, a cantora anunciou que também fará um show em outra cidade brasileira. Olivia Rodrigo se apresentará no estádio Couto Pereira, localizado em Curitiba, no dia 26 de março com a turnê GUTS.

Os ingressos custam a partir de R$ 210 e começarão a ser vendidos a partir do dia 14 de novembro online e também nas bilheterias oficiais.

Rumores de rivalidade

Olivia Rodrigo esclareceu os rumores de uma possível rivalidade com Taylor Swift. Em entrevista recente à revista Rolling Stone, a jovem de 20 anos esclareceu os rumores de uma suposta briga com a loira ou qualquer outra pessoa.

"Não tenho rixa com ninguém", afirmou a voz de Drivers Licence quando questionada sobre Swift. “Estou muito tranquila. Eu guardo para mim mesmo. Tenho minhas quatro amigas e minha mãe, e essas são as únicas pessoas com quem falo. Não há nada a dizer…Há tantas teorias de conspiração no Twitter. Eu só me importo com teorias de conspiração alienígena”, brincou.

Apesar do afastamento, Rodrigo deixou claro que a cantora ainda é sua inspiração: “Eu estou sempre tão maravilhada por ela, e realmente não seria a compositora que sou hoje se não tivesse crescido tão inspirada por tudo o que ela faz”, declarou em entrevista.

A suposta briga entre as cantoras se deve à época do lançamento de Sour (2021), álbum de Olivia Rodrigo. Segundo explica a matéria, as coisas ficaram um pouco mais complicadas naquele ano, quando Rodrigo deu a Swift dois créditos de escrita em no álbum: primeiro em 1 Step Forward, 3 Steps Back, que interpolou New Years Day de Swift, e depois em Deja Vu, que passou a creditar Taylor pelo sample Cruel Summer.

Olivia chegou a ser questionada se foi obrigada a adicionar os créditos de co-autoria aos artistas, ela não confirmou nem negou. Segundo a estrela, ela foi pega "de surpresa", mas isso não é algo que ela esteja "muito envolvida". "Era mais equipe a equipe. Então, eu não seria a melhor pessoa para perguntar", explicou.

Leia também: Olivia Rodrigo revela pergunta importante que faz no primeiro encontro