Isabeli Fontana fala sobre diversidade de corpos na Victoria's Secret após retornar ao Brasil

Em entrevista à CARAS Brasil, Isabeli Fontana revela bastidores da Victoria's Secret e fala sobre diversidade de corpos no desfile

Uma semana após retornar às passarelas da Victoria's Secret, em Nova York, nos Estados Unidos, Isabeli Fontana (41) está de volta ao Brasil cheia de experiências para contar aos mais próximos. A supermodelo brasileira foi uma das figuras que desfilaram beleza e poder no aguardado Victoria's Secret Fashion Show, que foi realizado após um hiato de seis anos.

O evento internacional de moda organizado pela famosa marca de lingerie voltou repaginado após cobranças por transformação e adequação com o atual momento do mundo. A diversidade de corpos das modelos foi o principal ponto de mudança, assim como a entrada de duas modelos trans, como a brasileira Valentina Sampaio (27) e a norte-americana Alex Consani (21).

No último domingo, 20, Fontana foi a principal estrela do Beleza Experience, o maior evento de moda e beleza que ocorreu no WTC, em São Paulo. Ela foi a responsável por encerrar o desfile da TRUSS com um look dourado poderosíssimo.

Em entrevista exclusiva àCARAS Brasil após o desfile, Fontana celebra seu retorno ao Victoria's Secret Fashion Show e comenta as principais mudanças no evento. Para a top brasileira, reviver o show é algo difícil de expressar em palavras.

"A VS foi uma das primeiras grandes marcas que trabalhei quando cheguei em Nova York. Fiquei muitos anos fazendo os catálogos e desfiles dela, depois tivemos um hiato e agora, voltei. Foi incrível reencontrar tantos profissionais que admiro, sentir novamente aquele alto astral que flutua nos shows da VS", conta.

"A recepção da mídia foi ótima também, entrava nas redes sociais e era o assunto do momento. Amei a minha roupa também, uma coisa meio fênix e muito ouro. Voltei para o Brasil especialmente para este desfile da TRUSS", explica.

Isabeli avalia a inclusão da diversidade de corpos como algo positivo e necessário. Especialmente sobre o desfile da marca de lingerie, a supermodelo diz que o debate de pautas na sociedade é sempre válido para construir uma sociedade mais justa. Ela também chama atenção, no contexto geral da indústria, para a importância da moda consciente.

"A moda precisa estar atenta ao tempo presente, as pautas que circulam no nosso cotidiano. Não dá pra ignorar a diversidade de corpos, assim como não dá pra passar batido sobre uma produção de moda mais consciente, materiais sustentáveis, menos poluentes, um consumo mais equilibrado. É o movimento que acredito", finaliza.

