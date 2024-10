Valentina Sampaio celebra ser a 1ª modelo trans na Victoria's Secret

Valentina Sampaio comentou sobre a conquista de ser a primeira modelo trans a desfilar pela Victoria's Secret e falou da importância do momento

Nesta terça-feira, 15, Valentina Sampaio é uma das modelos que desfila no Victoria's Secret Fashion Show, da famosa marca de lingeries. A cearense relembrou como recebeu o convite para o evento.

"Me chamaram para conhecer o ateliê e alguns dias depois recebi a confirmação de que estaria no desfile. Meu agente me ligou contando a notícia e que eu faria a prova de roupa dias depois", disse ela, em entrevista para a Quem.

A famosa também comentou sobre a sensação de ser a primeira modelo trans a desfilar pela marca. "Trabalhar com a Victoria's Secret, sendo quem sou, significa muito para mim. É uma vitória pessoal e de todas as pessoas trans e isso enche meu coração de alegria e de orgulho. Às vezes, quando visto uma lingerie, lembro da minha jornada, de tudo que tive que superar para ser quem sou e estar onde estou e quão sortuda sou. Fazer parte do VSFS é um sonho que se tornou realidade, um sonho que muitas pessoas me disseram que seria impossível", concluiu ela.

Estreia no Met Gala

Valentina Sampaio, primeira top model trans brasileira a estrelar capas e campanhas ao redor do mundo, marcou presença no Met Gala 2021.

Com um luxuoso vestido assinado por Iris van Herpen, estilista holandesa, a modelo foi convidada pela famosa marca Victoria’s Secret. “Eu me sinto honrada de ter sido convidada para o Met Gala que, hoje, é o maior evento no mundo para o Fashion Business. O convite chegou pela Victoria’s Secret, que vai estar no evento com uma super mesa de celebridades e embaixadoras”, contou.

Sobre o look fora do comum escolhido para o evento, Valentina comentou: “O dress code é a Independência dos EUA, e o tema do baile é a moda dos EUA e o que significa ser norte-americano. Eu acho o assunto super atual neste momento histórico de pandemia e, principalmente, após as recentes eleições presidenciais, que dividiram fortemente o país em dois partidos: Democráticos e Republicanos. A escolha do vestido foi o momento mais delicado, pois o red carpet do Met Gala é o maior do mundo. Nele, sempre vimos looks incríveis e icônicos. Sobre o meu, posso afirmar que é maravilhoso”, disse ela, na ocasião.