Estilista provoca verdadeira experiência com alfaiataria contemporânea

Dotado de grande observância do presente e do futuro, estilista Ricardo Almeida manifesta o luxo sob o prisma da dinâmica cosmopolita

A marca Ricardo Almeida tem mais de 40 anos no mercado, mas aqui não vemos qualquer resquício de envelhecimento. O estilista paulistano Ricardo Almeida (69) mantém seu trabalho atualizado ao oferecer, muito mais do que bela e precisa alfaiataria, uma verdadeira experiência.

A começar pelo novo estúdio, localizado dentro do complexo Cidade Matarazzo, local do desfile e onde o estilista recebe seus clientes e amigos em um verdadeiro centro de moda e entretenimento. Neste desfile, além da novidade do espaço, o estilista também apresenta sua linha RA2, projeto de coleções colaborativas e de alta qualidade, com foco em peças contemporâneas e com flerte no streetwear de luxo, idealizado por seus filhos, Arthur e Ricardinho, junto com Gabriel Pascolato, sobrinho-neto de

Costanza Pascolato.

Dizer que a alfaiataria da marca é impecável nos soa redundante, já que a Ricardo Almeida é sinônimo de técnica e qualidade quando tratamos do assunto. Aqui, vale mencionar o trabalho do estilista com o

armário do público feminino.

Dotado de grande observância do presente e do futuro, Almeida manifesta o luxo sob o prisma da dinâmica cosmopolita. São roupas repletas de realidade, mas que praticam o fascínio da sofisticação

encontrada em um visual que emana poder mas não intangibilidade.

A mulher idealizada pela marca usa as roupas como uma extensão da sua personalidade e rotina. Aqui vemos uma alfaiataria híbrida, fresca, contemporânea e pronta para qualquer ocasião. As peças são trabalhadas com uma amplitude desprendida, mas não de forma exagerada.