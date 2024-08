Com estética própria, estilista traz subversão e questionamentos em nova coleção

Volumes amplos com alfaiataria impecável, tons profundos e uma padronagem tradicional dão um tom fetichista à coleção do estilista

O estilista paulistano Alexandre Herchcovitch (53) apresentou sua terceira coleção na casa de criadores e, mais uma vez, mostra por que é um dos nomes mais importantes da moda nacional, especialmente quando tratamos de diferenciação.

A começar pelo calendário da coleção: inverno/primavera 2024. Subversão, questionamentos e um pouco de caos fazem parte da dinâmica criativa do designer e aqui não foi diferente. Alexandre interpreta o inverno e a primavera trabalhando com os códigos de oposição. Leveza e densidade, claro e escuro, contemporâneo e histórico.

As suas construções elaboradas nos despertam tanto a familiaridade quanto a estranheza, mas no bom sentido. Aqui vemos segmentos estéticos que não se enquadram em tendências ou inspirações específicas senão em sua própria experiência e em seu talento.

O inverno de Herchcovitch é implacável, é austero e é extremamente sofisticado. Pautado em visual essencialmente cosmopolita, o estilista propõe volumes amplos em tons profundos, uma alfaiataria adulta e bem executada em padronagens tradicionais e detalhes que trazem um viés contemporâneo às suas construções, especialmente as argolas e amarras que imprimem um tom fetichista a esta parte da coleção.

A sua primavera, no entanto, chega repleta de uma atmosfera esperançosa pautada na ideia de renovação. Um novo ciclo totalmente diferente do anterior é explorado aqui por meio de vestidos com as estruturas estratégicas e estética que faz uma referência a um design histórico.

As construções intuitivas de materiais, além das texturas marcantes e estampas abstratas, trazem um frescor criativo à coleção, que une o conforto à singularidade de visuais únicos.