Estilista Fábio Souza une glamour e tradicionalismo em coleção marcante

A Coluna Moda da CARAS Brasil analisa a nova coleção da À La Garçonne, marca do estilista Fábio Souza que apresenta uma nova coleção

Sob a direção criativa de Fábio Souza, a marca acena para um amadurecimento visual, sem deixar esquecida sua herança urbana e sustentável. Com uma coleção de base muito sólida entre o preto e o branco, Souza cria diferenciações por meio de recortes, dimensões e texturas, que trouxeram uma elevação estética à proposta da marca, mas também se voltam para a trajetória criativa do próprio estilista.

Em entrevista pós-desfile, Fabio Souza declarou : "Essa coleção é marcante para mim, eu olhei para dentro, fiz um pot-pourri de tudo que eu já criei". O resultado é uma mistura atualíssima de sensualidade cosmopolita com toques industriais refinados.

A sua alfaiataria clássica se junta a materiais brilhantes e cortes angulosos com foco nos ombros, criando um equilíbrio inteligente com ares de glamour e tradicionalismo. Vestidos, macacões e itens clássicos, como coletes e saias de comprimento médio, ganham laços, shapes com movimento e fendas acentuadas que neutralizam a essência utilitária das peças.

Conjuntos com padronagem quadriculada de alto contraste chegam tanto em versão mais jovial, composta de minissaia e jaqueta esportiva, quanto na opção clássica, com blazer acinturado e calça de volume moderado. Jaquetas curtas e estruturadas de perfume militar se juntam a calças de shape mais amplo e de caimento abalonado, criando um balanço interessante entre rigidez e formas

mais orgânicas.

Sobreposições trabalhadas com calças, saias, vestidos transparentes e casacos bordados bem ajustados sugerem uma estética elaborada, mas que não esconde o sentido street da marca À La Garçonne. Por fim, os vestidos longos de base romântica ganham tons mais fetichistas e atuais por meio da transparência usada sem sombra de modéstia.

