Estilista britânica, Stella McCartney une sustentabilidade ao mundo fashion

O engajamento da estilista britânica Stella McCartney (53) com as causas ambientais é sabido e notório. Todo o seu trabalho é extremamente comprometido com essa pauta e nesta temporada ela conseguiu apresentar uma coleção produzida com impressionantes 91% de materiais sustentáveis.

O foco aqui são os pássaros. McCartney trouxe estatísticas alarmantes sobre o chocante número de aves que são mortas todos os anos apenas para a indústria da moda. Pelas mãos da estilista, os pássaros passam a fazer parte da moda como inspiração e são representados por estampas aplicadas em blusas fluidas, vestidos drapeados e abalonados, tops metálicos e colares que recriam de maneira literal a forma das aves e, em especial, nos vestidos de comprimento míni em formato e textura que remetem a nuvens (ou penas) feitos totalmente com plástico reciclável.

Como uma mente criativa e consciente, a estilista prova que é possível manifestar o luxo por meio de meios sustentáveis sem comprometer o foco da qualidade e a singularidade de sua visão. A coleção segue mostrando códigos inerentes ao trabalho de Stella, como jogos entre estéticas masculina e feminina, ombros marcados em jaquetas, blazers e sobretudos de caimento amplificado, nas calças jeans sofisticadamente volumosas e na alfaiataria desprendida e marcada por detalhes como aplicações de cristais, cintura baixa, nervuras e calças com passadores largos e interligados ao corpo da peça.

Ora com ar urbano, ora extremamente feminina, a estilista desenvolve uma dinâmica estética que se mostra bastante intuitiva, mas muito acertada, coerente com todas as demandas atuais de desejo de consumo na moda e de sustentabilidade.

