Estilista brasileiro cria balada em desfile e apresenta coleção com explosão de cores

Na cena noturna paulistana existem alguns lugares que já ganharam o status de lenda. A Blue Space, na Barra Funda, é um deles. Referência nos shows de drag queen, a casa foi o cenário eleito para a apresentação da coleção inverno/primavera 2025 da marca de Alexandre Herchcovitch (53). E a escolha não foi nada aleatória!

O estilista brasileiro criou uma balada , em plena segunda-feira, para o seu desfile, que contava com uma passarela mais alta, luzes negras que eram pertinentes aos efeitos de suas criações e com todos seus convidados em pé assistindo o caminhar dos modelos.

A festa de Herchcovitch é underground, subversiva, moderna e cool. As suas criações, que já não possuem apenas uma única linha de referência, viajam por décadas, sentimentos e atmosferas estéticas que criam uma história ampla, embora o resultado final seja extremamente coeso.

Na primeira parte do desfile, visuais esportivos que reverenciam o coletivo vêm por meio de camisas oversized em cores que tomavam novos rumos sob a iluminação variável do local. Vestidos em veludo cotelê vinham com recortes de tecidos vintage e adornados com cristais Swarovski fluorescentes, em uma mistura contemporânea de passado e presente.

Os cristais, aliás, são parte da parceria com a marca de acessórios Hector Albertazzi. O neon foi um dos principais nortes para ele, que aplicou tons de rosa, verde, roxo e laranja em criações de fundo histórico e até minimalistas.

Ao final do desfile, ele apresenta vestidos longos feitos a partir de látex da Amazônia. As peças foram moldadas em um manequim com formas que remetiam ao século 18, com cintura marcada e quadris evidentes. Na vida real, o quadril é mais discreto e os movimentos são fluídos, com volumes que trazem inspiração à atualidade.

