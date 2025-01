Anthony Vaccarello lança coleção de moda inspirada em Yves Saint Laurent; veja

Em nova edição da Revista CARAS, Paula Martins analisa nova coleção de moda de Anthony Vaccarello, inspirada em Yves Saint Laurent

A o se inspirar na própria figura de Yves Saint Laurent (1936-2008) para a coleção Spring 25 da marca, o estilista belga Anthony Vaccarello (42) propõe não só uma estética aguçada, mas uma reflexão atual sobre o que é considerada uma imagem que remete ao poder. Afinal, ainda podemos falar em roupas separadas por gênero de forma tão categórica? Muito mais do que roupas masculinas e femininas, esse conceito de imagem de poder, hoje, deve ser sobre ganhar espaços. Vaccarello se insere de uma maneira muito dedicada nos arquivos da Saint Laurent desde sua entrada, em 2016, e ao recorrer à imagem de Yves, o estilista se inspira em cada nuance que formava a figura do designer, inclusive nos seus óculos. Mas muito mais do que a inspiração em uma figura masculina icônica, existe um conceito extremamente contemporâneo sobre essa dinâmica visual.

Afinal, o próprio Yves desafiava regras e era considerado ousado ao propor conjuntos femininos em alfaiataria conduzidos pelo armário masculino em suas coleções. A narrativa da marca desta temporada, além de bela, demonstra uma força feminina diferenciada e muito mais complexa do que o

debate (ultrapassado) de se criar uma imagem de poder com base só no armário masculino.

Afinal, o que é, em 2025, roupa masculina e roupa feminina? Vaccarello recria as diversas camadas da mulher Saint Laurent: sensual, confiante e feminina, ainda que use gravatas. Outra atmosfera explorada foi o boho. O estilo boêmio é retratado de forma exagerada, e sem qualquer sombra de modéstia. É o poder feminino traduzido por duas visões opostas, mas igualmente fortes.

