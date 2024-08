Bruna Marquezine vende mais de 200 peças em bazar beneficente; veja os preços

A ação reverterá as vendas em ajuda financeira para o Instituto IKMR; Bruna Marquezine desapegou de roupas para promover bazar beneficente

Bruna Marquezine desapegou de algumas peças de seu closet em prol de uma causa beneficente. A atriz disponibilizou, na quinta-feira, 15, mais de 200 peças num bazar online, os valores variam entre 115 a 6.610 reais. Na manhã desta sexta-feira, 16, havia apenas 64 peças que pertenciam à artista disponíveis no site.

A renda arrecadada será totalmente revertida para a ONG IKMR, da qual ela é embaixadora. O órgão atende crianças refugiadas e suas famílias no Brasil. Nesta semana, Bruna comemorou seu aniversário num evento do projeto e falou da importância de doar para a causa.

Os desapegos contam marcas internacionais, como Kenzo e Cult Gaia, para atrair ainda mais fashionistas e apoiadores do projeto.

"A gente lida com muitas emergências e está sempre precisando de ajuda para causas emergenciais. Diante disso, eu fiz aquela limpa do armário com vontade, a limpa do ano! Estou muito animada. A IKMR precisa muito dessa ajuda, a gente está muito feliz. Inclusive, acho que algumas amigas minhas vão colaborar já, já com a lojinha", disse ela em seu Instagram.

Bruna Marquezine adia sonho de ter filhos em meio ao romance com João Guilherme

Bruna Marquezine não esconde que um dos maiores sonhos de sua vida é formar sua própria família. No entanto, a atriz surpreendeu ao compartilhar que decidiu adiar esse desejo, pelo menos por agora. Recém-completados 29 anos e vivendo um romance com João Guilherme, a estrela revelou que tem outras conquistas para realizar antes de se tornar mãe.

Em recente entrevista à Vogue, Bruna abriu o coração e revelou que, embora formar sua própria família seja um grande sonho, ela acredita que ainda não é o momento certo para viver a experiência da maternidade: “Tenho sonhos que não são para agora. O sonho de construir família, que sempre foi um sonho e é um muito especial e precioso para mim”, iniciou.

“Mas agora eu acho que eu quero continuar trabalhando com gente que eu admiro e me sentindo desafiada. Quero fazer um personagem que a minha mãe não me reconheça”, Bruna contou que deve continuar a focar em sua carreira com alguns projetos nacionais á caminho, que devem adiar os planos de ter filhos e sua própria fazenda, como contou há pouco tempo para a revista Elle.