Bruna Marquezine adia sonho de ter filhos em meio ao romance com João Guilherme

"Sonhos que não são para agora": Bruna Marquezine adia o desejo de ser mãe e compartilha motivos em meio a novos projetos e romance com João Guilherme

Bruna Marquezine não esconde que um dos maiores sonhos de sua vida é formar sua própria família. No entanto, a atriz surpreendeu ao compartilhar que decidiu adiar esse desejo, pelo menos por agora. Recém-completados 29 anos e vivendo um romance com João Guilherme, a estrela revelou que tem outras conquistas para realizar antes de se tornar mãe.

Em recente entrevista à Vogue, Bruna abriu o coração e revelou que, embora formar sua própria família seja um grande sonho, ela acredita que ainda não é o momento certo para viver a experiência da maternidade: “Tenho sonhos que não são para agora. O sonho de construir família, que sempre foi um sonho e é um muito especial e precioso para mim”, iniciou.

“Mas agora eu acho que eu quero continuar trabalhando com gente que eu admiro e me sentindo desafiada. Quero fazer um personagem que a minha mãe não me reconheça”, Bruna contou que deve continuar a focar em sua carreira com alguns projetos nacionais á caminho, que devem adiar os planos de ter filhos e sua própria fazenda, como contou há pouco tempo para a revista Elle.

Há alguns meses, Bruna destacou alguns de seus sonhos em uma entrevista ao portal de moda: "Sonho em formar uma família e ter uma fazenda", "Creio na falida instituição de casamento" e "Tudo o que faço é com o coração", foram algumas das frases da famosa, que vive um romance discreto com o filho caçula do cantor sertanejo Leonardo.

Vale mencionar também que se depender de João Guilherme, a família pode aumentar em breve! Isso porque o ator já falou diversas vezes sobre a vontade de ser pai, Inclusive, ele já revelou que deve seguir a tradição da família de nomear as filhas meninas como Marias, assim como seu irmão, Zé Felipe, e a cunhada, Virginia Fonseca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

Bruna Marquezine e João Guilherme apresentam novos membros da família:

Enquanto os filhos não vêm, Bruna Marquezine e João Guilherme apresentaram os novos membros da família: dois pets adotados após sua recente viagem ao Japão. De acordo com o colunista Matheus Baldi, do Glow News, o casal já apresentou os bichinhos aos familiares e amigos próximos, e agora, apareceram em uma foto ao lado dos cachorrinhos.

Anteriormente, o colunista já havia compartilhado que Bruna e João resolveram adotar os pets juntos. Eles decidiram ter um cachorrinho para cada um e os bichinhos foram adotados após a viagem especial que fizeram juntos, o que seria uma forma de marcar este momento da relação deles. Agora, eles revelaram os nomes e surgiram ao lado dos pets.