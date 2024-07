Selía apresenta álbum Platinum in Samba com hits brasileiros

Após construir carreira em palcos ao redor do mundo, Selía lança Platinum in Samba. A cantora sempre tocou corações com sua música e, agora, nos convida a redescobrir hits através das batidas do samba.

“Não é apenas um álbum, é uma experiência musical, que traz interpretações únicas de canções que marcaram época. Nele, canto clássicos como Sozinho, de Peninha, Esperando na Janela, de Targino Gondim, Será, da Legião Urbana, e Como Vai Você, de Antônio Marcos. É uma homenagem sincera ao ritmo que representa a alma do Brasil”, revela.

Também estão inclusas Deslizes, de Michael Sullivan e Paulo Massadas, Escrito Nas Estrelas, de Tetê Espíndola, Convite de Casamento, de Jefferson Farias e Nino e eternizada por Gian e Giovanni, além de outros sucessos.

Produzido e gravado no estúdio EME, no Rio de Janeiro, cada faixa garante uma sonoridade que captura a essência do samba e a profundidade emocional de cada composição. "É realmente emocionante poder dar vida nova a estas belas obras, com um toque de samba. Estou encantada em poder compartilhá-lo com todos vocês que apreciam um bom som", finaliza.



Ouça Platinum in Samba:https://ffm.to/platinuminsamba