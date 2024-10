Com fé e ciência, Dra. Paula Furtado redefine a rinoplastia e a estética avançada

Cirurgiã plástica combina espiritualidade e tecnologia para oferecer um cuidado humanizado e transformador

Com mais de 20 anos de experiência e uma trajetória de dedicação, a Dra. Paula Furtado vive uma carreira em que a humanização e a fé são o fio condutor. Desde criança, ela sentia que seu destino era cuidar de pessoas, e essa certeza, apoiada pela espiritualidade, guiou todos os passos de sua carreira. “A medicina sempre fez parte do meu coração”, comenta. Aos 19 anos, ao entrar na faculdade, já tinha claro que sua missão era mais que uma profissão; era vocação.

Logo após se formar, a médica especializou-se em cirurgia geral e, mais tarde, entrou no mundo da cirurgia plástica. E foi nesse caminho que sentiu um chamado ainda mais específico. “Perguntava a Deus o que fazer, e Ele me mostrou que a rinoplastia era o meu propósito”, relembra. Esse propósito a levou a diversos países, onde estudou com referências mundiais, como o Dr. Dean Toriumi nos Estados Unidos, os Drs. Nazim Cerkes e Göksel na Turquia e o Dr. Wolfgang Gubisch na Alemanha.

E, para a especialista, a cirurgia plástica vai muito além da estética. Sua abordagem é profundamente humanizada e espiritualizada. Como pastora, ela acredita que seu papel é também cuidar do espírito e das emoções de seus pacientes. “Vejo cada pessoa como um ser completo – corpo, alma e espírito. Não é só uma cirurgia, é um cuidado completo que passa pelo físico e também pelo emocional”, reflete. Esse olhar permite que cada paciente seja tratado com um respeito único, compreendendo suas dores em todas as dimensões.

O pré-operatório, para Dra. Paula, é mais que uma consulta: é uma imersão na história do paciente. Ela faz questão de entender o que ele sente e deseja, inclusive aspectos emocionais e de saúde geral. “Já adiei cirurgias ao identificar questões que o próprio paciente desconhecia. Meu compromisso é cuidar dele integralmente”, explica. Essa atenção reflete sua filosofia de humanização, que vai do pré ao pós-operatório, garantindo uma experiência segura e respeitosa.

Sempre antenada às inovações, a especialista também traz a tecnologia como aliada. Na rinoplastia, por exemplo, ela usa o piezo, aparelho de ultrassom que proporciona cortes mais precisos e uma recuperação mais rápida e confortável. “A tecnologia nos ajuda a alcançar resultados com menos traumas. Isso faz toda a diferença para o paciente”, comenta. Na harmonização facial, sua marca registrada é a naturalidade, respeitando as individualidades.

Com mais de 53 mil seguidores no Instagram, Dra. Paula transforma suas redes sociais em um canal de educação e orientação. “Vejo as redes como uma oportunidade de ensinar. Muitos não sabem o que é um procedimento seguro e, infelizmente, acabam fazendo escolhas erradas. Minha missão é informar”, explica. Para ela, ser médica é também compartilhar conhecimento de qualidade.

E seus planos não param por aí! Com o apoio do marido, a médica sonha em criar um espaço onde o cuidado com corpo, mente e espírito seja completo e integrado. “Queremos oferecer um lugar onde cada pessoa seja cuidada em todas as dimensões, algo que vai além da cirurgia. Esse é um sonho que estamos construindo com muito carinho”, revela.

Aos jovens que estão iniciando na medicina, Dra. Paula deixa uma mensagem inspiradora: “Respeitem o corpo humano como a riqueza que ele é. Deus nos deu essa responsabilidade, e nosso papel é cuidar com dedicação e amor. Nunca parem de estudar e lembrem-se de que cada paciente é único e merece toda a atenção.”

