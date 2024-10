Pele de pêssego e rosto de princesa, conheça os cinco procedimentos da JK Estética Avançada

Tratamentos incluem Lad Avançada, Rejuvenne JK, Protocolo Glúteo e Depilação a Laser

Pessoas estão sempre procurando renovar a aparência. Seja para remover as rugas ou para aumentar os lábios, todo o glamour é reforçado com os melhores procedimentos da JK Estética Avançada.

A Lad Avançada JK é para quem busca aumentar a firmeza, rigidez e tonificação da pele, ressaltando ainda mais a sua beleza. Ela é uma técnica de lipoaspiração de graus de definição, feita com equipamentos como irrigadores e vibrolipos com cânulas especiais e personalizadas para cada músculo e região do corpo.

Para isso, também são utilizadas tecnologias como a do Ultrassom, que liquefaz a gordura e as fibroses, o Jato de Plasma, responsável que trata a flacidez aumentando a retração da pele, e a Radiofrequência Fracionada, que trata camadas da pele de todo o corpo.

O tratamento é indicado para homens e mulheres que queiram melhorar a definição do corpo. Para isso, é preciso ter o peso próximo do ideal, sem flacidez em excesso na pele ou nos músculos.

Para adultos com 30% do seu peso ideal, com pele firme e com tônus muscular, pessoas saudáveis, sem doenças com riscos de vida ou que possam prejudicar a cicatrização, não fumantes, pessoas determinadas a seguir as recomendações do cirurgião plástico.

O procedimento remove as células de gordura em excesso, dando contorno e melhorando as regiões. Porém, para que ele dure, é preciso manter uma alimentação equilibrada e uma boa rotina de exercícios físicos. Caso contrário, os resultados não serão os mesmos. Além disso, a genética também pode influenciar se o paciente não mantiver o acompanhamento nutricional e hormonal.

JK Estética Avançada

Se você quer rejuvenescer o seu rosto sem parecer artificial, o Rejuvenne JK é a melhor opção. Esse protocolo é feito com técnicas exclusivas, tecnologias inovadoras e ativos inteligentes como bioestimuladores de Colágeno, Exossomos, PDRN, Ácido Hialurônico, lasers e outras tecnologias que tratam a pele, a flacidez e o contorno facial.

É indicado para reduzir ou eliminar diversos defeitos que ressaltam o envelhecimento. Tais como suavizar rugas, tratar olheiras e marcas de expressão, reduzir a papada, hidratar e contornar os lábios, melhorar o contorno e assimetria faciais e reduzir a flacidez.

A duração pode chegar a dois anos, no entanto, depende dos métodos utilizados e da rotina de manutenções do paciente. O procedimento é uma combinação de técnicas, produtos e tecnologias, que oferecem um serviço completo e otimizam os resultados.

O Protocolo de Glúteo JK é o queridinho das celebridades que querem um bumbum durinho, sem celulites e flacidez. Além de melhorar o contorno do glúteo e a textura da pele, ele corrige assimetrias, ptose (caimento dos glúteos), falta de contorno e sustentação, entre outros.

A técnica consiste em aplicações de estimuladores de colágeno, mesclas injetáveis em pontos estratégicos, preenchimento com ácido hialurônico e várias outras tecnologias avançadas para rejuvenescer o local, melhorar o contorno do glúteo e a textura da pele.

O número de sessões varia entre três e seis, com resultados já a partir da primeira. Porém, depende do grau de flacidez e de celulite preexistentes.

A ninfoplastia realiza na retirada do excesso de pequenos lábios da mulher. Além de melhorar a autoconfiança, ajuda a proporcionar mais prazer às mulheres. A cirurgia é feita com o laser Duoglide, que possui duas funções: laser de CO2 fracionado e radiofrequência. O procedimento é pouco invasivo e trata questões de saúde e estética.

Já a Clitoroplastia JK age no reposicionamento do clítoris que fica exposto e na retirada do excesso de pele em volta dele, tudo realizado a laser. Também pode ser associado o rejuvenescimento da região com bioestimuladores de colágeno, Exossomos e Pdrn.

É possível obter um melhor acabamento, além de reduzir o tempo de recuperação e os riscos de sangramento no pós-cirúrgico, tornando-o mais confortável, seguro e eficaz. Ambas não interferem na sensibilidade do clitóris ou da vagina.

É indicado para quando há um crescimento exagerado dos pequenos lábios ou do clitóris, causando desconforto ou constrangimento. Em alguns casos, pode atrapalhar em momentos do dia a dia, como relações sexuais, prática de exercícios físicos ou uso de roupas justas. Pode ser usada para tratar a flacidez ou ressecamento e até mesmo a atrofia vaginal. Os resultados são definitivos e não há relatos de que a pele volte a crescer.

Se você se incomoda com os seus pelos, mas não gosta de usar a cera e a lâmina, a Depilação a Laser Indolor é para você. Além de emitir três comprimentos de ondas ao mesmo tempo e tratar todos os tipos de pele com a “In Motion”, ela consegue agir em foliculites (pelos encravados) em qualquer parte local, inclusive na virilha.

Whatsapp: +55 (11) 98223-3191

Instagram unidade São Paulo: @jkesteticaavancada

Instagram unidade Rio de Janeiro: @jkesteticaavancadarj

Site: https://jkesteticaavancada.com.br

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 - Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, 04543-011