Dra. Emilie Ribeiro transforma sonhos em realidade com cirurgia plástica humanizada

Com sensibilidade e tecnologia, cirurgiã devolve confiança e resgata a autoestima de suas pacientes

A cirurgiã plástica Emilie Ribeiro pode transformar vidas, tanto no aspecto físico quanto emocional. Reconhecida pelo prêmio Top of Mind Brasil, por dois anos consecutivos, se destaca pelo domínio técnico e pela abordagem humanizada e empática com que trata cada paciente. Seu foco está em proporcionar resultados naturais e devolver a confiança de suas pacientes, sempre respeitando suas histórias e desejos.

Sua trajetória começou de forma inesperada. "No segundo ano da faculdade, fiquei impressionada quando assisti pela primeira vez uma mamoplastia redutora, e ali decidi que seguiria o caminho da cirurgia plástica", relembra.

Formada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde concluiu a faculdade e a residência em cirurgia plástica. Desde os primeiros anos de faculdade, acompanhou de perto procedimentos plásticos, o que a fez mergulhar cada vez mais na arte da transformação.

Em sua clínica, a Clínica Possibilità, preza pela sofisticação aliada ao acolhimento, criando um ambiente onde as pacientes se sentem seguras desde o primeiro contato até o pós-operatório.

"Eu sempre digo que a cirurgia vai muito além da estética. Cada caso carrega uma história, uma emoção. É sobre devolver a autoestima, sobre ressignificar um sonho", explica.

Um dos seus diferenciais é a utilização cuidadosa de tecnologias em conjunto com as técnicas cirúrgicas tradicionais. “Hoje, a tecnologia veio para somar, e a gente tem opções incríveis como o vibrolipo, que reduz o trauma e, consequentemente, a dor no pós-operatório, e a lipolaser, que melhora a retração da pele e reduz a flacidez. Mas cada uma dessas tecnologias só é aplicada quando há uma real indicação. Não é algo obrigatório, mas sim uma ferramenta adicional para alcançar o resultado mais harmônico”, explica.

"Nas minhas consultas faço questão de explicar cada detalhe e alinhar a expectativa com a realidade. É preciso que a paciente entenda que vamos trabalhar com o que ela tem, melhorando o que for possível dentro da realidade do seu corpo", completa.



Em uma reflexão dedicada a todas as mulheres que desejam realizar uma cirurgia plástica. "Nunca deixem que o medo seja maior que o desejo de realizar um sonho. Às vezes o medo vem da falta de conhecimento. Por isso, procurem um bom profissional, façam todas as perguntas, tirem suas dúvidas. Realizar um sonho é algo que pode mudar a vida para sempre. Nunca deixe de sonhar. Sonhar é maravilhoso mas realizar é melhor ainda. Quando você realiza, aquela satisfação te acompanha para o resto da vida".

Instagram: @draemilieribeiro

Site: https://www.draemilieribeiro.com.br