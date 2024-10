Túlio Cária é referência no setor jurídico de Minas Gerais

"Esses reconhecimentos trazem uma responsabilidade maior para nosso trabalho, e nossos clientes veem isso com muita seriedade," afirma.

No campo político, já concorreu a diversos cargos. Em 2020, foi candidato a prefeito de Amparo do Serra e, em 2022, concorreu ao cargo de deputado federal por Minas Gerais. Nas eleições de 2024, ficou em segundo lugar na disputa para prefeito de sua cidade. "Acredito que a boa política deve ser feita com o coração”, reflete.

"Eu vim para cuidar de gente. A advocacia e a política me permitem isso. Meu objetivo é seguir transformando vidas, seja pelo direito ou pelo poder público. Todos nós devemos buscar a transformação das relações de trabalho, ampliando nosso grau de contato e comunicação entre as pessoas e os grupos, para que possamos nos retirar do isolamento e das relações de poder hierarquizadas", finaliza.