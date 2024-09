Dr. Felipe Massignan transforma a cirurgia plástica com arte, maestria e paixão

No universo da cirurgia plástica, Dr. Felipe Massignan destaca-se como artista e educador, cuja paixão por melhorar a vida de seus pacientes se mostra em cada procedimento. Pioneiro da lipoaspiração em alta definição no Brasil, combina técnica e sensibilidade, abordando todos com a atenção detalhada.

Desde jovem, foi cativado pela arte. “Com formação na The Florence Academy of Arts, na Itália, aprimorei minhas habilidades manuais, aprofundando meu apreço pela estética humana. Vai além da ciência, é uma disciplina que exige a compreensão das nuances do corpo humano", reflete.

Em sua clínica, o Núcleo Avançado em Cirurgia Plástica, aplica técnicas inovadoras de lipoescultura, sendo o precursor da técnica de lipoescultura em alta definição no Brasil. Utilizando tecnologia ultrassônica de terceira geração, a qual tem muito conhecimento teórico e prático, adota uma abordagem holística, tratando o corpo como um conjunto harmonioso. "Cada pessoa é um desafio único, uma oportunidade de criar beleza e harmonia", diz.

Em seu local, é apoiado por uma equipe multidisciplinar. “Nós acompanhamos desde o pré até o pós-operatório, oferecendo recursos como câmara hiperbárica, drenagens linfáticas pontuais e demais ferramentas de alto desempenho. Com isso, proporcionamos uma recuperação mais rápida e confortável”, afirma.

Massignan é também um educador, transmitindo seu conhecimento por meio de imersões intensivas para cirurgiões plásticos. “Nestas sessões, ensino as minhas técnicas e inspiro nos meus alunos a apreciar a função. Eu quero que eles vejam além do método, para sentir a arte e a responsabilidade do nosso trabalho", conta.

Ele possui honrarias concedidas na comunidade médica, desde a formação de parcerias internacionais até a realização de imersões “hands on” globais. "As sincronicidades da minha carreira não são meras coincidências, mas sim, provas de que quando você segue sua paixão, o universo conspira a seu favor", avalia.

“Olhando para o futuro, ainda planejo expandir meu impacto educacional e clínico, desenvolvendo novidades que prometem elevar o padrão de cuidados, sempre mantendo a ética e a empatia no coração”, finaliza.

