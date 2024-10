Yanna Lavigne abre álbum de fotos especiais em sítio da família: 'Memória'

A atriz Yanna Lavigne mostrou fotos encantadoras do fim de semana especial ao lado da família em seu sítio com Bruno Gissoni

A atriz Yanna Lavigne usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros encantadores da família. Em seu Instagram oficial, ela abriu um álbum de fotos de seus dias no sítio que tem com Bruno Gissoni em Itamonte, região sul de Minas Gerais.

Nas imagens, é possível notar a presença das filhas do casal, Maria Madalena, de 7 anos, e Amélia, de 2, a sogra de Yanna, Ana Sang, além dos sobrinhos, herdeiros do ator Felipe Simas. Em meio aos cliques especiais dos familiares, a artista mostrou também o pôr do sol belíssimo do local registrado por ela.

"Finais de semana que ganham décadas na memória", escreveu Yanna Lavigne na legenda da postagem. "Que delícia de vida", derreteu-se Bruno Gissoni nos comentários. Além do ator, diversos internautas também deixaram mensagens carinhosas na publicação da famosa.

"Que imagens mais lindas e encantadoras. Vocês estão ofertando a melhor infância para seus filhos", disse uma seguidora. "Que paz que essas fotos passam", falou outra. "Lembranças maravilhosas que vocês terão para a vida toda!", destacou uma terceira.

Ainda nesta quinta-feira, 10, a esposa de Bruno Gissoni compartilhou novas fotos em meio a natureza do sítio. Usando um biquíni, Yanna Lavigne posou ao lado do cachorro da família em um gramado com árvores. "Boa tarde, do jeito que eu gosto", legendou a artista.

Confira as publicações:

Yanna Lavigne divide cliques encantadores com a filha caçula

Recentemente, Yanna Lavigne encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos com a filha caçula, Amélia, de dois anos.

No feed do Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos em que aparece segurando a herdeira no colo, enquanto dá uns beijinhos no rosto dela. Ao dividir os registros, a mulher do ator Bruno Gissoni contou que está passando pelo 'terrible two'; confira mais detalhes!