Virginia chama atenção ao exibir mochilas das filhas no primeiro dia de aula: 'Fofura'

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois, surgiram prontas para o primeiro dia de aula

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois, encantaram ao surgirem prontas para o primeiro dia de aula. Em uma publicação no feed do Instagram, a mamãe coruja mostrou as meninas sorridentes e uniformizadas.

A primogênita do casal surgiu usando laço e mochila temática do Homem-Aranha. Já a filha do meio escolheu mochila da Minnie para o ano letivo. "Bonitinhas demais! Que Deus abençoe sempre, e que a felicidade de hoje dure o ano todo", escreveu a mamãe na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Amo que a personalidade das duas é totalmente diferente", disse uma. "Meu coração não aguenta com tanta fofura", comentou outra. "Eu acho lindo a Virgínia respeitar a personalidade de cada uma das Marias, até porque criança tem que ser criança", opinou outro.

Veja os cliques:

Filhas de Virginia e Zé Felipe combinam biquíni em foto na praia

Recentemente, Maria Alice e Maria Flor encantaram ao surgirem aproveitando as férias. Na mansão de praia da família, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, as pequenas apareceram curtindo um dia de praia deram um show de fofura. Nos registros compartilhados por Virginia, as Marias aparecem vestindo biquínis iguais.

"A felicidade da mãe é ver esse companheirismo e amor!!! Eu nem sei explicar o quanto sou feliz por ter vocês e o nosso pit pit. Aproveitem muito, já já mamãe está com vocês. Tudo por vocês e para vocês, SEMPRE. Que Deus abençoe!!", escreveu ela na legenda da publicação. Leia mais!

Aerolook de Virginia

Já na manhã desta terça-feira, 21, Virginia Fonseca desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e foi flagrada pelos paparazzi e pelos fãs. A empresária, que passou alguns dias na Suíça para trabalhar em uma live de sua empresa de cosméticos, posou com fãs antes de pegar seu jatinho particular rumo à Goiânia, Goiás.

Para o aerolook, a influenciadora apostou em um conjunto confortável, que constratou com sua nova aquisição: uma bolsa Hermès na cor rosa. De acordo com informações do portal GShow, o 'mimo' da vez é avaliado em U$ 221.846, quase R$ 1,3 milhão. Veja!

