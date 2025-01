Filhas de Virginia e Zé Felipe combinam biquíni em foto na praia: 'Fofinhas demais'

As filhas Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, encantaram ao surgirem aproveitando as férias nesta segunda-feira, 20

As filhas Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois, encantaram ao surgirem aproveitando as férias nesta segunda-feira, 20. Na mansão de praia da família, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, as pequenas apareceram curtindo um dia de praia deram um show de fofura.

Na Suíça durante viagem para trabalhar em uma live de sua empresa de cosméticos, Virginia compartilhou no feed de seu Instagram as fotos que recebeu das filhas. Nos registros, as Marias aparecem vestindo biquínis iguais.

"A felicidade da mãe é ver esse companheirismo e amor!!! Eu nem sei explicar o quanto sou feliz por ter vocês e o nosso pit pit. Aproveitem muito, já já mamãe está com vocês. Tudo por vocês e para vocês, SEMPRE. Que Deus abençoe!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Na parte dos comentários, os internautas deixaram elogios. "O tempo tá passando tão rápido, elas estão tão grandinhas", observou uma. "Fofinhas demais", comentou outra. "Só reparei nelas de mãos dadas... muita fofura", disse uma terceira pessoa.

Veja os cliques:

Virginia encanta ao mostrar José Leonardo mamando sozinho

Recentemente, Virginia compartilhou um registro de seu filhoJosé Leonardo, de quatro meses, e compartilhou um vídeo em que o filho caçula aparece segurando a mamadeira sozinho. O vídeo foi gravado por Margareth Serrão, mãe de Virginia. "Que isso? Você está mamando sozinho com essa mamadeira? Você mama sozinho? Ai meu Deus, que coisa linda", disse a vovó enquanto o bebê respondia com sorrisinhos.

Ao repostar o vídeo em seu Instagram Stories, Virginia se derreteu pelo herdeiro. "Quatro meses e segura a mamadeira. Esperto, será?", disse a influenciadora.

