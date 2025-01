Após viagem à Suíça, Virginia volta ao Brasil e rouba a cena com bolsa de R$ 1,3 milhão

A influenciadora digital Virginia Fonseca desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, 21

A influenciadora digitalVirginia Fonseca desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, 21, e foi flagrada pelos paparazzi e pelos fãs. A empresária, que passou alguns dias na Suíça para trabalhar em uma live de sua empresa de cosméticos, posou com fãs antes de pegar seu jatinho particular rumo à Goiânia, Goiás.

Para o aerolook, a influenciadora apostou em um conjunto confortável, que constratou com sua nova aquisição: uma bolsa Hermès na cor rosa. De acordo com informações do portal GShow, o 'mimo' da vez é avaliado em U$ 221.846, quase R$ 1,3 milhão.

O tratamento de Virginia contra a enxaqueca

Recentemente, Virginia Fonseca contou que já finalizou a primeira etapa e agora só fará manutenções a cada três meses. A manutenção é feita com a aplicação de botox na cabeça, pescoço e ombros. "Estou aqui fazendo botox. Já finalizei o primeiro ciclo de tratamento que foi de três meses. E agora estou iniciando outro. A partir de agora, só vou vir de três em três meses”, disse ela.

Logo depois da aplicação, a influenciadora contou que está se sentindo muito melhor, mas precisou abrir mão de algumas coisas em sua rotina para ficar bem. "Finalizamos três meses de tratamento. Achei excelente. Eu sou outra pessoa agora. Ainda bem que eu comecei. É uma doença e eu sempre tive, desde criança. Você abre mão de algumas coisas para ficar bem. A doutora disse que meu resultado foi melhor do que 90% das pessoas que passam por lá. Eu deixei de comer tudo mesmo, eu segui direitinho. Eu tirei o implanon. Posso falar que deu certo e está dando certo. Fiz botox e só preciso voltar lá daqui três meses. Eu realmente recomendo. Só quem tem enxaqueca sabe o que é. Você fica mal-humorado porque você só sente dor. Mexe em tudo. Ficar com dor é insuportável”, comentou.

