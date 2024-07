Filhas de Ticiane Pinheiro e Ana Paula Siebert combinam looks em passeio

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou sua filha, Manuella, e Vicky, herdeira de Ana Paula Siebert, usando looks iguais

Ticiane Pinheiro explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 31, ao mostrar sua filha, Manuellla, de cinco anos, fruto de seu casamento com o jornalista Cesar Tralli, ao lado de Vicky, de quatro anos, herdeira de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, durante um passeio.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, as meninas aparecem com looks iguais: uma camiseta branca e uma calça colorida, além de presilhas de laços da cor rosa no cabelo e um colar. Na legenda, a apresentadora celebrou a amizade das duas. "Gêmeas. Melhores amigas", escreveu a loira na legenda.

Os fãs ficaram encantados com a publicação. "Lindas", disse uma seguidora. "Duas bonecas", escreveu outra. "Que amizade mais linda, duas princesas", falou uma fã. "Princesas, amo muito", declarou Ana Paula Siebert.

Vale lembrar que Manuella e Vicky são irmãs de Rafaella Justus, que completou 15 anos no último dia 21 e comemorou a data ao lado da família em Miami, nos Estados Unidos. Ticiane, mãe da jovem, foi casada com Roberto Justus por oito anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Filha de Ticiane Pinheiro encanta ao se transformar em princesa da Disney

Na última quinta-feira, 25, Ticiane Pinheiro explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar a filha, Manuella, de cinco anos, vestida como uma princesa da Disney. A apresentadora da Record TV viajou para os Estados Unidos com a caçula e o marido, o jornalista Cesar Tralli, para comemorar o aniversário de 15 anos da primogênita, Rafaella Justus, e aproveitou para levar as meninas no parque de diversão.

No local, Manuella se transformou na princesa Bela, do filme 'A Bela e a Fera', e a mamãe coruja mostrou os detalhes do penteado e do look ao compartilhar o vídeo no feed do Instagram. "Primeira vez da Manu na Magic Kingdom e ela se transformou na princesa Bela", se derreteu a famosa. Confira!