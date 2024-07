Filha de Ticiane Pinheiro encanta ao se transformar em princesa da Disney

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a filha caçula, Manuella, vestida de princesa Bela

Ticiane Pinheiro explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 25, ao mostrar a filha, Manuella, de cinco anos, vestida como uma princesa da Disney.

A apresentadora da Record TV viajou para os Estados Unidos com a caçula e o marido, o jornalista Cesar Tralli, para comemorar o aniversário de 15 anos da primogênita, Rafaella Justus, e aproveitou para levar as meninas no parque de diversão.

No local, Manuella se transformou na princesa Bela, do filme 'A Bela e a Fera', e a mamãe coruja mostrou os detalhes do penteado e do look ao compartilhar o vídeo no feed do Instagram. Após colocar o vestido longo amarelo e as joias, pintas as unhas, passar maquiagem e prender os fios em um coque, a menina encontrou a Fera e dançou com ele.

Ao dividir o momento especial da filha, Ticiane se derreteu. "Primeira vez da Manu na Magic Kingdom e ela se transformou na princesa Bela", escreveu ela, encantando os fãs. "Ahhh me emocionei aqui! Ela já é uma princesa na vida real", afirmou uma seguidora. "Princesa mais linda", disse outra. "Ai que lindo, que sonho. Até me arrepiou", falou uma terceira.

Ticiane Pinheiro revela vontade de Rafa Justus de estudar fora do país

Recentemente, Ticiane Pinheiro tirou um tempinho para conversar com os seus seguidores e abriu uma caixa de perguntas em seu Instagram. Ao ler as curiosidades dos fãs, ela revelou um dos desejos de sua filha mais velha, Rafa Justus. A menina, fruto de seu casamento com o empresário Roberto Justus, tem vontade de estudar fora do país.

"Ela fala que quer morar em Londres, fazer faculdade lá. Então vamos ver, né? Quem sabe? Hoje ela fala que quer ser psicóloga, mas como ela só tem 14 anos, pode ser que ainda mude bastante", declarou a apresentadora. Saiba mais!