Ticiane Pinheiro mostra registros especiais das férias em família

Ticiane Pinheiro mostrou em suas redes sociais algumas fotos de momentos especiais das férias em família na Bahia. Confira!

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Atualmente, a apresentadora está curtindo uns dias de descanso em Santo André, na Bahia, acompanhada pelo marido César Tralli e pelas filhas Rafaella, de 15 anos, fruto do seu relacionamento com Roberto Justus, e Manuella, de cinco, do atual casamento.

Nesta quarta-feira, 15, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos das férias em que a família aparece aproveitando um passeio de escuna. Ticiane também posou ao lado de outros amigos e familiares.

"Registros das nossas férias maravilhosas com pessoas especiais na escuna", escreveu ela na legenda da publicação.

Homenagem

O jornalista César Tralli usou as redes sociais na segunda-feira, 13, para compartilhar uma homenagem bastante especial à enteada, Rafaella Justus. Em seus stories no Instagram, o âncora do Jornal Hoje publicou uma foto ao lado da adolescente e ressaltou a importância da jovem em sua vida.

O clique escolhido por César Tralli foi registrado recentemente, durante uma viagem da família à Bahia. "Te amo muito Bis! Agradeço demais por você existir em minha vida. Primogênita mais linda do mundo todo", escreveu o comunicador na legenda da postagem.

Herdeira de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella também é considerada como filha por Tralli. O jornalista, casado com a apresentadora da Record TV, conheceu a jovem quando ela tinha apenas cinco anos e, desde o início, sempre se deram muito bem.

César Tralli e Ticiane ainda são pais de Manuella Tralli, de cinco anos. A caçula da família também os acompanhou nas férias à Bahia e esbanjou fofura nos registros compartilhados pelos pais nas redes sociais.

Mais cedo, César Tralli publicou em seu perfil oficial no Instagram um registro ao lado de Rafa e Manuella. "Com as melhores companhias. Memórias, histórias, lembranças e aprendizados. A beleza da vida que ganha ainda mais beleza e mais vida na simples arte da convivência… Porque a convivência é sim uma arte. A arte de amar. Amor de Pai. Gratidão", escreveu.

