Após revelar o diagnóstico de seu filho mais velho, Enrico, Sthefany Brito tranquilizou os fãs ao atualizar o estado de saúde do pequeno

Nesta segunda-feira, 23, Sthefany Brito usou as redes sociais para atualizar o quadro de saúde do filho mais velho, Enrico, de 3 anos, diagnosticado com escarlatina, uma doença bacteriana associada a infecções de garganta. Após internação do pequeno, a influenciadora tranquilizou os fãs sobre melhora do primogênito.

"Enrico está melhor, se sentindo mais disposto, animadinho, está ótimo. Está melhor do que eu", brincou Sthefany nos stories do Instagram. "Ele ficou bem derrubado, bem caidinho, mas está comendo um pouquinho melhor, o antibiotico dá um levante rápido. Criança na mesma velocidade que cai, levanta. Graças a Deus está melhorando rápido", completou.

Por enquanto, Enrico não está indo para a escola e nem tendo contato com o bebê recém-nascido, por ser uma doença contagiosa. "Vicenzo isoladinho no quarto dele e a mãe precisando um clone", desabafou Sthefany.

A mamãe coruja ainda compartilhou que fica com o coração partido quando o filho mais velho pede para ir ao quarto ver o irmão. "Fico morrendo de dó porque o Enrico pede pra ir no quarto do irmão. Ontem ele pegou a máscara e disse que iria de máscara também", disse ela.

"Tadinho, não dá pra confiar, a gente está cuidando tão direitinho. Acho que mais uns dois dias e está todo mundo junto de novo", finalizou a atriz.

Sthefany Brito explicou diagnóstico de Enrico recentemente

A atriz Sthefany Brito usou as redes sociais para desabafar sobre a saúde de seu primogênito Enrico, de 3 anos, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky. No sábado, 21, ela contou que o pequeno precisou ir ao hospital e foi diagnosticado com faringite escarlatina, que causa erupção cutânea avermelhada, febre e dor de garganta. Confira os detalhes.