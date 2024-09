Sinceridade da filha de Virginia Fonseca rouba a cena em novo vídeo

Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor explode o fofurômetro das redes sociais ao mostrar sua sinceridade. Assista!

Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a pequena Maria Flor, de quase dois anos, esbanjou fofura ao mostrar toda a sua sinceridade. Em um novo vídeo que está circulando pelas redes sociais, a menina respondeu uma pergunta de um jeito inusitado e encantou os fãs da família.

Nas imagens, Maria Flor apareceu comendo ao visitar o irmão recém-nascido, José Leonardo, na maternidade. Então, uma pessoa perguntou: “Flor, você veio aqui para ver o José ou para comer?”. E a menina respondeu: “Comer”.

O vídeo divertiu os internautas, que já conhecem a paixão da garotinha por comida. Nas redes sociais, Virginia já flagrou a herdeira comendo bastante em vários momentos do dia e já disse que a filha nunca dispensa uma refeição.

Assista ao vídeo:

Os filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 10, ao compartilhar novos registros dos três filhos juntos.

Nos registros publicados no feed do Instagram pela influenciadora digital, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de 1, e José Leonardo, que nasceu no último domingo, 8, aparecem usando looks com a mesma estampa.

Ao mostrar os três filhos iguais, a mulher do cantor Zé Felipe se derreteu. "Foi aberta a temporada de vestir todos os 3 iguais. As duas tão vivendo para ver o José kkkk bonitinhas demais!! É muuuuuiiito amor envolvido. Que Deus abençoe sempre", escreveu Virginia na legenda da publicação.