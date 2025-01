Romântico, Zé Felipe presenteia filhas com flores

O cantor Zé Felipe resolveu ter uma atitude romântica e presenteou as filhas Maria Alice e Maria Flor com um mini buquê de flores

Em suas redes sociais, Zé Felipe sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 28 milhões de seguidores. Casado com Virginia Fonseca, ele é pai de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de três meses.

Nesta quinta-feira, 9, o cantor resolveu surpreender as filhas com um ato de romantismo e presenteou as pequenas com um mini buquê de flores.

Em seu Instagram Stories, Zé Felipe publicou uma foto em que Maria Alice e Maria Flor aparecem com as flores nas mãos enquanto abrem um outro presente. "Papai trouxe flores e presentes para elas", escreveu ele.

Sempre romântico

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 9, um presente romântico que recebeu do marido, o cantor Zé Felipe. A empresária, que recentemente submeteu a uma operação para retirar hérnia do umbigo e uma mastopexia nas mamas, foi mimada pelo companheiro com um buquê de flores, que desejava uma boa recuperação.

No registro compartilhado nos stories do Instagram, Virginia mostrou as flores brancas que ganhou de Zé Felipe, acompanhadas de um bilhete. "Meu amor, que deus abençoe sua recuperação. Você está linda! Te amo". "Meu gato sempre fofo! Te amo amor!", escreveu ela ao compartilhar o momento.

Após compartilhar que passou por cirurgias plásticas na última segunda-feira, 6, Virginia recebeu alta do hospital em que estava internada na tarde de quarta-feira, 8. Antes de ser liberada pelos médicos, a mãe deMaria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de três meses, fez uma sessão de 1h30 em câmara hiperbárica. O tratamento ajuda a cicatrizar a pele, pois oferece mais oxigênio aos tecidos lesionados.

Ao falar sobre os procedimentos, ela explicou: "Se estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Eu tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice eu voltei a usar piercing, e depois da Maria Flor não consegui mais voltar com meu piercing porque ficava torta por conta da hérnia", explicou ela, que completou: "Me incomodava bastante, me incomoda. E hoje eu vou tirar, ela, se Deus quiser."

