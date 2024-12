Romana Novais faz festinha de aniversário para a filha com Alok em Dubai

“Te amo”, se declarou a mãe coruja para a caçula que completou quatro anos nesta quarta-feira, 04; Romana Novais e Alok são pais de dois filhos

Nesta quarta-feira, 04, Romana Novais e Alokcomemoram o aniversário da filha caçula, Raika, que completa quatro anos. Em postagem no Instagram, a influenciadora mostrou um pouco da comemoração que aconteceu em Dubai.

Nos registros, é possível ver uma mesa temática com vários docinhos cor-de-rosa. Além disso, a decoração foi feita com vários balões também na mesma cor. "Minha bonequinha, meu pedido é proteção! Que Deus te proteja e te abençoe. Conta com mamãe para tudo nessa vida! Te amo, feliz aniversário!", escreveu a médica no stories.

Ainda mais tarde, ela fez um post celebrando a data mais uma vez: “Filha, eu só agradeço e peço a proteção de Deus, que ele te proteja por onde vc andar, que você tenha saúde e seja infinitamente feliz! Sabedoria p/ papai e mamãe te criar nessa vida! Que você seja sempre essa menininha doce, carinhosa, delicada… Te amo meu amor. Conta com a mamãe pra tudo nessa vida! Feliz aniversário e vamos aproveitar a nossa viagem pq só está começando”, disse a mamãe coruja.

“Quem acompanhou o nascimento da Raika sabe que essa data além de celebrar é de refletir tb sobre a misericórdia do Senhor na nossa vida. Ter ela é um milagre! Obg Deus”, terminou a declaração.

Os fãs do casal se surpreenderam com o tamanho da pequena e encheram os comentarios: “Gente, as crianças estão enormes. Outro dia ces tava no cristo casando gente. Parabéns nene”, escreveu uma, “Essa família parece q foi pintada a mão! Crianças lindas e educadas...Parabéns, Raikinha!”, disse outra, “Em todo aniversário da Raikinha eu me emociono, que Deus sempre abençoe vocês!”, comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Romana Novais (@romananovais)

Romana Novais, esposa de Alok, se emociona ao falar dos filhos

Romana Novais (32) não consegue esconder a emoção ao falar, com tanta admiração e carinho, dos filhos Ravi e Raika, frutos do casamento com o DJ Alok (32). Neste Dia das Mães, a CARAS Brasil conversou com a médica sobre maternidade. Ela não nega que educar um filho é algo desafiador na vida de uma mulher que tem muitos desejos profissionais, mas garante que com planejamento, os dias ficam muito mais leves. E ela ainda se derrete ao falar dos pequenos: “Me inspiram todos os dias”.