Pedro Scooby se declara para filhos em aniversário: 'Anjos'

Pedro Scooby usou as suas redes sociais para se declarar para os filhos gêmeos Bem e Liz, que estão completando nove anos de vida

Em suas redes sociais, Pedro Scooby sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores. Neste domingo, 1º, o surfista usou a sua conta no Instagram para se declarar para os filhos.

Os gêmeos Bem e Liz, frutos do relacionamento dele com Luana Piovani, estão completando nove anos de vida. Na rede social, o famoso compartilhou diversa fotos e vídeos ao lado dos pequenos.

"Liz e Bem, vocês são anjos na minha vida! Feliz nove anos! Papai ama vocês", escreveu ele na legenda da publicação. Além dos gêmeos, Pedro e Luana também são pais de Dom, de 12 anos. O surfista também tem Aurora, de um aninho, fruto do atual casamento com Cintia Dicker.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Scooby (@pedroscooby)

Reencontro

Luana Piovani se emocionou ao falar sobre com os filhos na manhã deste domingo, 1º. A modelo, que mora em Portugal, estava há pouco mais de dois meses longe dos gêmeos Liz e Bem, que viajaram ao Brasil para passar as férias com Pedro Scooby, e há cinco meses sem ver o primogênito, Dom, que se mudou para a casa do pai.

A atriz contou que voou de Portugal para Recife, pois vai passar uns dias com os filhos em Fernando de Noronha, e falou que recebeu uma surpresa do hotel onde se hospedou, um quarto decorado com fotos dos filhos.

"O voo atrasou horrores porque tinha uma greve lá em Portugal, acabei chegando em Recife às 5h da manhã, então não dormi no hotel, vou encontrar as crianças, sabia que eles chegavam umas 7h30. Agora, estou indo encontrar os meus filhos e estou tão emocionada com isso que vai acontecer agora. Sempre fico no hotel pertinho do aeroporto, chego, durmo e vou cedinho encontrar as crianças. As meninas fizeram toda uma decoração no quarto, com fotinhos das crianças, bolo de rolo", contou a artista.

"É tão bom quando você se sente acolhida quando está em um momento mais vulnerável. É muita emoção, muita saudade, muita alegria, mas dá um aperto no peito", completou Luana.