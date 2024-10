Pedro Scooby encanta ao filmar momento carinhoso com o filho mais velho

Após novo desabafo de Luana Piovani sobre criação do filho, Pedro Scooby surgiu em momento carinhoso com o primogênito do ex-casal

O surfista Pedro Scooby dividiu com os seguidores um registro bastante especial ao lado do filho mais velho, Dom, de 12 anos. Na noite de segunda-feira, 30, por meio de seus stories no Instagram, ele publicou um vídeo onde aparece recebendo carinho do herdeiro, fruto de seu antigo casamento com a atriz Luana Piovani.

Nas imagens compartilhadas por Pedro Scooby, Dom surge abraçando o surfista enquanto beija sua bochecha e também ganha carinho do pai. O ex-participante do BBB 22, da TV Globo, escolheu a música 'Pra Você Guardei o Amor', de Nando Reis, como trilha sonora do momento encantador.

O vídeo foi publicado logo após viralizar um novo desabafo de Luana Piovani sobre a criação de Dom. O filho mais velho do ex-casal, que morava com a atriz em Portugal, decidiu retornar ao Brasil e passou a residir com o pai no Rio de Janeiro.

Na declaração em questão, Luana falou sobre como ainda é difícil lidar com a escolha do primogênito em morar com Pedro Scooby. Em entrevista ao programa 'Júlia', da emissora portuguesa SIC, a famosa explicou que lutou por dois anos para que a mudança não acontecesse.

"Essa decisão é fruto da adolescência, uma coisa óbvia. Um pré-adolescente querer viver uma fantasia de viver uma vida com menos limites e um pouco mais de diversão. Teve um momento que eu vi que minha casa estava sem harmonia, meus outros filhos estavam sofrendo com esses conflitos, meus pais estavam se desgastando com essa harmonia e corrente que vinha arrastando. Então, eu disse: 'Vá, viva sua escolha, e do seu pai. Vivam essa fantasia'", disse ela.

Vale lembrar que além de Dom, Luana Piovani e Pedro Scooby também são pais dos gêmeos Liz e Bem, de 9 anos. Atualmente, o surfista está casado com a modelo Cintia Dicker, com quem teve Aurora, de 1 aninho.

Pedro Scooby com o filho, Dom - Reprodução / Instagram

