Luana Piovani surpreende ao exibir presentes que ganhou de Cintia Dicker: ‘Boadrasta’

Sempre sincera, Luana Piovani surpreende ao revelar sua opinião sobre os presentes que recebeu da esposa de Pedro Scooby, Cintia Dicker

Recentemente, Luana Piovani comemorou seu aniversário em uma viagem acompanhada de seus três filhos a Fernando de Noronha. Após retornar para casa, a apresentadora revelou que Cintia Dicker, madrasta das crianças, enviou alguns presentes. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou os itens que recebeu e surpreendeu ao elogiar a esposa de Pedro Scooby.

Nos stories do Instagram, Luana explicou que a madrasta das crianças aproveitou o reencontro após as férias para enviar um presente na mala dos enteados. Em seguida, a atriz mostrou os itens que recebeu da esposa do surfista: um kit de óleos essenciais de sua marca. Além de agradecer publicamente, a apresentadora fez vários elogios à atitude.

“Vim aqui acender o meu difusor para a casa ficar cheirosa e eu lembrei que não tinha postado pra vocês o presente lindo e super útil que a Cintia, a 'boadrasta' dos meus filhos, me deu de presente de aniversário. Ela mandou pelos meus filhos, que estavam com ela. São óleos essenciais da marca dela. Tem um que é pronto pra ficar na bolsa", iniciou.

“Muito obrigado, sua linda. Eu uso demais, não só nas crianças, mas também na harmonização da casa, para ampliar os bons fluidos", Luana fez questão de agradecer e elogiar a marca de Cintia Dicker. Vale ressaltar que, apesar das confusões com o ex-marido, a apresentadora sempre ressaltou o carinho que tem pela atual esposa dele.

"Acho maravilhosa [a relação], rezo todo dia para Deus e para a Cintia. Hoje mesmo ela estava em um salão com a minha filha. Pessoa querida, cuidadosa, que cuida dos meus filhos, tenta não se meter nessa confusão minha com o Pedro, ela é maravilhosa. Sou muito grata a ela. E confesso que quando ela está por perto, eu fico bem mais tranquila", disse.

Luana Piovani passa perrengue com seguranças em aeroporto:

Em suas redes sociais, Luana Piovani sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Na última quinta-feira, 12, a apresentadora revelou que ficou bastante irritada ao ver pessoas furando fila no aeroporto e até discutiu com alguns seguranças do local para tentar organizar a situação.

“A quantidade de gringo que tinha hoje lá no aeroporto era uma coisa estrondorosa. Estavam furando a fila na hora de passar para a saída é claro que ninguém falou nada”, Luana contou que tomou a iniciativa e tentou organizar a fila, mas enfrentou um perrengue e precisou conversar com os seguranças do aeroporto.