Netos de Ana Maria Braga chamam a atenção com aparência; veja

Em fotos publicadas por Mariana Maffeis, netos de Ana Maria Braga encantam ao surgirem crescidos e em momento de união entre irmãos

Os netos de Ana Maria Braga, filhos de Mariana Maffeis, encantaram ao surgirem em novos cliques na rede social. Nesta sexta-feira, 02, a herdeira da apresentadora compartilhou os registros das crianças e deixou os internautas admirados com a beleza deles.

Exibindo as filhas mais velhas, Joana e Maria, da relação anterior, com os mais novos, Hima e Varuna, do casamento atual com professor de yoga colombiano Badarik González, Mariana Maffeis mostrou como as maiores cuidam dos menores com muito amor.

"As meninas moças que cuidam de nós todos. Alguma coisa boa fiz para merecer tanto. Sextou", falou a herdeira da comunicadora global na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram as crianças. "Lindos", falaram. "A cara da mãe", opinaram sobre os pequenos parecerem bastante Mariana.

É bom lembrar que a filha de Ana Maria Braga vive uma vida mais simples e longe da cidade. Inclusive, a famosa está construindo uma casa toda sustentável para Mariana Maffeis em Botucatu, interior de São Paulo, onde ela já reside com a família.

Leia também:Nada de luxo! Filha de Ana Maria Braga mostra sítio simples onde mora

Veja as fotos dos netos de Ana Maria Braga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Maffeis P De Carvalho (@maffeismariana)

Filha de Ana Maria Braga explica por que decidiu morar no interior

Mariana Maffeis revelou os motivos de sua ida para Botucatu, a 230 quilômetros de São Paulo. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, ela disse que tem sorte de poder decidir seu próprio estilo de vida e quer envelhecer da melhor maneira possível. Além disso, sua mudança para o interior ocorreu de forma natural.

"Eu estou com 41 anos, esses anos vamos acumulando gostos, escolhas, isso constrói um estilo de vida, mas não é uma coisa que você pode escolher como uma música, eu fui escolhida por esse estilo de vida", disse. "Tem a agricultura natural, estilo de vida saudável, e Botucatu foi eleita a melhor cidade para envelhecer", continuou. Leia mais o que ela falou aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Maffeis P De Carvalho (@maffeismariana)