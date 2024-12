Mirella desabafa sobre personalidade forte da filha: 'Me bate'

Mirella usou as suas redes sociais para comentar sobre a personalidade forte da filha Serena, que está prestes a completar um ano

Em suas redes sociais, Mc Mirellasempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores. A artista é mãe de Serena, fruto do seu relacionamento com Dynho Alves. A pequena completa um ano no próximo dia 26.

Nesta terça-feira, 17, a famosa publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece com a filha e fez um desabafo sobre a personalidade forte da bebê.

"Gente, a Serena está assim. Eu não dou o que ela quer, ela me bate. O que eu faço com essa menina? Me bate já desse tamanho. Tem condições? É uma mini Mirella, eu estou lascada. Vocês não estão entendendo", brincou a mamãe coruja.

Em seguida, Mirella compartilhou uma foto em que aparece com o rosto vermelho. "Me sentou a mão", disse ela.

Pronunciamento

O nome de MC Mirella ficou entre os assuntos mais comentados nos últimos dias após a cantora revelar publicamente que decidiu tirar os pais de sua casa. Por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais, a famosa explicou que não gostaria mais de morar junto com os familiares por 'passarem dos limites'.

Agora, Márcia Barroz, mãe de MC Mirella, rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez após a decisão da funkeira vir à tona. Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV, ela contou que foi pega de surpresa com a decisão da filha.

"Eu falei que não ia sair porque não sou cachorro, não invadi a casa, sou uma convidada, sou mãe dela. Então, se ela me explicasse o que de fato aconteceu, aí, sim, pode ser que eu falasse ‘ok’. Lamento pelo fato de ela ter falado em público [a situação]. Só que ela não falou a verdade", declarou Márcia.

"Quando ela começou, deveria ter dito assim ‘as pessoas não gostam da minha mãe porque ela fala na cara. A minha mãe vê a pessoa oportunista querendo se aproveitar de mim porque eu sou boa e sou bobinha. Então, a minha mãe é desse jeito. Vai o pessoal lá na minha casa e fica um mês de hóspedes, minha mãe se incomoda porque somem coisas dela'", continuou.

Em seguida, a mãe de MC Mirella explicou que teve uma conversa com a filha após notar que itens pessoais começaram a sumir na residência. "O que me incomodou foi isso, mas não falei com a pessoa, falei com ela. Porque eu não gosto. Se eu comprei para mim… Acho tão desagradável, eu comprar as coisas para tomar meu café e ter que esconder. É surreal isso", contou.

Por fim, Márcia Barroz ressaltou que respeita as escolhas de MC Mirella, mas reforçou que a herdeira não expôs toda a verdade. "Ela que venha e fale a verdade, tudo o que eu fiz. Porque ela falou, falou, jogou no ar, mas não falou a verdade. Eu quero saber o por que que sou narcisista. Eu sou narcisista, por que eu não gosto das pessoas que querem se aproveitar dela? Isso é ser narcisista?", questionou ela.

