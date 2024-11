Mãe de MC Mirella se pronuncia após cantora tirá-la de casa

Mãe de MC Mirella falou pela primeira vez sobre decisão da filha em tirar os pais de sua casa por 'passarem dos limites'

O nome de MC Mirella ficou entre os assuntos mais comentados nos últimos dias após a cantora revelar publicamente que decidiu tirar os pais de sua casa. Por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais, a famosa explicou que não gostaria mais de morar junto com os familiares por 'passarem dos limites'.

Agora, Márcia Barroz, mãe de MC Mirella, rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez após a decisão da funkeira vir à tona. Em entrevista ao 'TV Fama', da RedeTV, ela contou que foi pega de surpresa com a decisão da filha.

"Eu falei que não ia sair porque não sou cachorro, não invadi a casa, sou uma convidada, sou mãe dela. Então, se ela me explicasse o que de fato aconteceu, aí, sim, pode ser que eu falaria ‘ok’. Lamento pelo fato de ela ter falado em público [a situação]. Só que ela não falou a verdade", declarou Márcia.

"Quando ela começou, deveria ter dito assim ‘as pessoas não gostam da minha mãe porque ela fala na cara. A minha mãe vê a pessoa oportunista querendo se aproveitar de mim porque eu sou boa e sou bobinha. Então, a minha mãe é desse jeito. Vai o pessoal lá na minha casa e fica um mês de hóspedes, minha mãe se incomoda porque somem coisas dela'", continuou.

Em seguida, a mãe de MC Mirella explicou que teve uma conversa com a filha após notar que itens pessoais começaram a sumir na residência. "O que me incomodou foi isso, mas não falei com a pessoa, falei com ela. Porque eu não gosto. Se eu comprei pra mim… Acho tão desagradável, eu comprar as coisas pra tomar meu café e ter que esconder. É surreal isso", contou.

Por fim, Márcia Barroz ressaltou que respeita as escolhas de MC Mirella, mas reforçou que a herdeira não expôs toda a verdade. "Ela que venha e fale a verdade, tudo o que eu fiz. Porque ela falou, falou, jogou no ar, mas não falou a verdade. Eu quero saber o por que que sou narcisista. Eu sou narcisista, por que eu não gosto das pessoas que querem se aproveitar dela? Isso é ser narcisista?", questionou ela.

MC Mirella explica decisão de tirar os pais de casa

Na última terça-feira, 19, MC Mirella fez um longo desabafo em suas redes sociais e revelou que decidiu tirar os seus pais de casa. "Pedi para os meus pais saírem de casa agora porque não quero mais morar junto, está passando dos limites. Já passei diversas vergonhas, queria pedir desculpas para as pessoas que foram na minha casa e já passaram por isso", iniciou.

"Tento sempre apaziguar. A primeira coisa que falo para as pessoas que vão à minha casa é: ‘por favor, ignore se acontecer uma situação chata'", continuou a cantora. Em seguida, ela afirmou que não quer mais morar com os pais e pretende focar somente na filha, Serena, de 10 meses; confira detalhes!

