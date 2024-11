Mc Mirella decide tirar os pais de casa e explica motivos

A cantora Mc Mirella fez um longo desabafo em seu Instagram Stories e contou que decidiu tirar os seus pais de casa após passar por diversas situações

Nesta terça-feira, 19, Mc Mirella fez um longo desabafo em suas redes sociais. Em seu Instagram Stories, a cantora revelou que decidiu tirar os seus pais de casa.

"Pedi para os meus pais saírem de casa agora porque não quero mais morar junto, está passando dos limites. Já passei diversas vergonhas, queria pedir desculpas para as pessoas que foram na minha casa e já passaram por isso. Tento sempre apaziguar. A primeira coisa que falo para as pessoas que vão na minha casa é: ‘por favor, ignore se acontecer uma situação chata'", começou ela.

Em seguida, a famosa afirmou que não quer mais morar com os pais. “Isso está no meu limite, não aguento mais. Diversas pessoas se afastaram de mim por conta dos meus pais. Meu pai já é mais tranquilo, na dele, mas a minha mãe é uma coisa que não tem condições. Ela é muito difícil. Não quero mais morar junto porque está passando dos limites. Sou uma pessoa tranquila, de boa, tento ser uma pessoa boa para as pessoas que estão ao meu lado. Não sou perfeita e sei que como filha sou uma pessoa maravilhosa. Ouvir isso adoece sim, quero ficar sozinha agora”.

Para concluir, ela disse que pretende focar na filha Serena, de dez meses, fruto do seu relacionamento com Dynho Alves. “É muita negatividade, muita palavra que você joga no ar e não percebe, e faz mal. Quero me reencontrar, me reconectar comigo mesma com as coisas naturais da vida e conseguir voltar tudo o que gostava de fazer”.

Comentários maldosos

MC Mirella usou as redes sociais para compartilhar um breve desabafo a respeito de comentários maldosos direcionados a sua filha, Serena. A pequena, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves, completou dez meses de vida recentemente e ganhou uma festinha temática em comemoração.

Por meio de seus stories no Instagram, Mirella contou que a bebê passou a receber críticas sobre a aparência logo após a publicação das fotos do mesversário em família. "Gente, as pessoas estão realmente perdendo a noção, né, meu amor?", iniciou a cantora com a herdeira no colo.

"Você é a mais linda do mundo para a mamãe, vai ser para sempre a mais linda, te amo, tá bom? Aguardem e verão como eu vou ser linda sempre", completou a ex-participante de A Fazenda 12. Na sequência, MC Mirella lamentou os ataques à filha.

"Sim, porque as pessoas criticam um anjinho desse aqui, uma princesa. Linda, doce, inteligente, esperta, fofa, quietinha, obediente", declarou a companheira de Dynho Alves, por fim. Assim que o desabafo da cantora viralizou, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à pequena Serena.

