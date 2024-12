Com prato de ovos, Virginia desabafa sobre dieta: 'Vontade de comer doce'

A influenciadora Virginia Fonseca está em em uma dieta de 20 ovos cozidos por dia e divide opiniões ao mostrar restrição em churrascaria

A influenciadora digital Virginia Fonseca decidiu fazer um desabafo aos seguidores nesta terça-feira, 10. Com um prato de ovos, a apresentadora revelou que sente "muita vontade" de comer doce. Isso porque a famosa está em um regime alimentar restrito para recuperar a forma após nascimento do terceiro filho, José Leonardo, seu consumo diário de ovos gira em torno de 20 unidades.

"Galera, estou com uma vontade de doce. Vocês não estão entendendo", começou o desabafo ao mostrar que havia um bolo em sua frente e mais guloseimas no local. "Tem a sorveteria que eu levei a Maria Alice e a Maria Flor e eu filmei para vocês... Eu amo sorvete", disse.

"Eu parei de comer doce porque estava realmente viciada!" , pontuou.

"Todas as refeições eu tinha que comer um doce depois: café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta... Passei pelo período de abistinência e eu tenho medo de comer um pouquinho e voltar nesse vício louco. Eu deixo de comer salgado para comer doce e eu não quero isso de novo. Mas estou com muita vontade.", desabafou nos stories do Instagram.

Restrição em churrascaria

Durante a confraternização de fim de ano do programa Sabadou com Virginia, realizada em uma churrascaria recentemente, a apresentadora do SBT se manteve firme da dieta. Assessor da empresária, Hebert Gomes postou um vídeo da loira saboreando ovos cozidos no local. “A diva na churrascaria", escreveu.

O registro acabou repercutindo entre os internautas. "Estranho porque ovo e carne são proteínas. Não precisava disso", falou uma. "Ah, pera, lá que eu vou comer ovo na churrascaria kkkkkkk tem gente que passa dos limites", destacou outra. "Tem dinheiro, mas não pode comer coisas gostosas por estética. Que loucura isso, gente!", acrescentou mais uma.

"Deixe ela com os ovos dela, que ela não tá prejudicando ninguém!", defendeu um. "Comecei a dieta dela espero ficar com a mesma barriga", brincou outra. "Povo incomodado com a dieta da Virgínia, e ela viajando pra Bahamas", observou um. "Exagero! Mas se ela consegue, está ótimo. Eu não teria essa maturidade and disciplina", divertiu-se outra.

Gestação

Virginia Fonseca se tonou assunto na web ao revelar a dieta que a fez perder 20kg após dar à luz José Leonardo, seu filho caçula, fruto do relacionamento com Zé Felipe. Conhecida popularmente como "dieta do ovo", o método restritivo gerou dúvidas quanto aos benefícios para a saúde.

Além medidas como o consumo de 10 ovos diários, sem gema, e a restrição de doces, Virginia pratica um jejum noturno em sua dieta. Para a nutrógola Cibele Spinelli, alguns destes pontos podem ser positivos para a saúde e o emagrecimento, desde que sejam bem planejados.

"Essas práticas podem ser válidas como parte de uma estratégia de emagrecimento, desde que sejam bem planejadas e equilibradas. O jejum noturno, com a última refeição entre 18h e 19h, pode ser uma abordagem interessante para criar um déficit calórico e ajudar no controle metabólico", diz a especialista, à CARAS Brasil.

