Maíra Cardi desabafa sobre fase difícil com a filha: 'Estou exausta'

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi compartilhou nesta quarta-feira, 19, um novo desabafo sobre a adapatação de sua filha, Sophia Cardi, de 6 anos, à nova escola. A família se mudou recentemente para Alphaville, em São Paulo, e a transição tem sido difícil para a criança , fruto do antigo casamento com Arthur Aguiar.

"Estou exausta, mas não é um cansaço físico, e sim mental. O que mais me desgasta é a questão da escola da Sophia. Não sei nem por onde começar. Conseguimos encontrar uma escola acolhedora, onde ela pode se adaptar gradualmente, mas ainda preciso estar presente com ela na sala de aula", iniciou a esposa de Thiago Nigro.

Em seguida, contou que a nova fase tem sido desgastante para a pequena. "Ela repete o tempo todo: 'Puxaram minha avó de mim'. Isso deixou um trauma maior do que já existia. Por isso, a nova escola permite que eu fique com ela durante as aulas, para que se sinta segura", detalhou.

Aulas

Maíra Cardi contou ainda que tem assistido aulas com a filha. "Fiz aula de violino, massinha, aprendi a fazer borboleta, aula de leitura, brincadeira no parque... Tem sido uma experiência sensacional, mas, também, extremamente cansativa", confessou.

Além da rotina com a adaptação da filha, Maíra contou que precisa ter tempo para seu trabalho e a obra de sua nova casa. "São muitos detalhes que exigem minha atenção, desde a escolha de colchões e lustres até questões administrativas do meu trabalho e da casa. Nada é mais perturbador e desolador para uma mãe do que ver seu filho não estar bem", desabafou.

Em outro momento, contou que a filha quer estar sempre perto. "Ela quer estar comigo o tempo todo. Faço tudo com ela no colo, até mesmo tarefas básicas do dia a dia. Quando precisei viajar para Campinas para um compromisso rápido, ela fez um escândalo para ir junto. Estou feliz porque ela está começando a se enturmar na escola, mas a jornada ainda é longa. No meio disso tudo, sinto falta de um tempo para mim, mas sei que esse momento vai passar".

