Mãe explica por que suposta filha de Neymar foi ao hospital: 'Recuperando'

A modelo Gabriella Gáspár, que afirma que sua filha Jázmin Zoé é filha do jogador Neymar, explicou o motivo de ter levado a herdeira ao hospital

A modelo húngara Gabriella Gáspár, que afirma que sua filha Jázmin Zoé, de dez anos, é filha do jogador Neymar, explicou o motivo de ter levado a herdeira ao hospital. Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, ela revelou que a menina retirou as amígdalas esta semana e já se recupera bem em casa.

“Há meses que esperamos por esta cirurgia. As amígdalas e a adenoide foram operadas. Ela está com dor, mas vai se recuperar em breve. Felizmente, Jazmin teve alta e está se recuperando em casa”, contou a mãe da garota.

Ainda durante o papo, ela contou quais são os próximos passos do acompanhamento. “Tenho que levar Jazmin para um check-up em 2 semanas. Mas, até então, é necessário repouso na cama e uma dieta moderada”, afirmou.

Na última terça-feira, 22, a modelo usou os stories do Instagram para publicar fotos da garota deitada em uma cama da unidade médica. Na legenda, ela escreveu em português: "Esse dia chegou. Você ficará bem em breve, minha princesa".

Quem é Gabriella Gaspar?

A mulher em questão é a ex-modelo húngara Gabriella Gaspar. Atualmente, ela trabalha como estoquista em Budapeste e tem 30 anos. Gabriella afirma que conheceu Neymar Jr quando eles ficaram juntos em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em abril de 2013.

No processo, Gabriella pede a confirmação da paternidade e, em caso positivo, ela também solicita o pagamento da pensão alimentícia no valor de 30 mil euros, além dos valores retroativos.

Ao jornal O Globo, a equipe de Neymar confirmou que o processo está em andamento, mas que corre em sigilo. "O processo de investigação de paternidade corre em segredo de justiça e há impedimento para prestar quaisquer informações", afirmou a assessoria do atacante.