Mãe surge com suposta filha de Neymar em hospital: 'Esse dia chegou'

A modelo húngara Gabriella Gáspár, que afirma que sua filha Jázmin Zoé, de dez anos, é filha do jogador Neymar, contou que levou a menina ao hospital

A modelo húngara Gabriella Gáspár, que afirma que sua filha Jázmin Zoé, de dez anos, é filha do jogador Neymar, usou seu perfil nas redes sociais nesta terça-feira, 22, para compartilhar que levou a menina ao hospital. Nos stories do Instagram, ela publicou fotos da garota deitada em uma cama da unidade médica.

Na legenda, ela escreveu em português: "Esse dia chegou. Você ficará bem em breve, minha princesa". Até o momento, contudo, Gabriella não revelou o motivo de ter levado a herdeira ao hospital.

Storie de Gabriella Gáspár (Reprodução/Instagram)

Recentemente, Gabriella usou a sua conta no Instagram para fazer um desabafo sobre as acusações de que estaria mentindo sobre a paternidade da filha."Infelizmente, as pessoas ainda me machucam ou enviam mensagens ofensivas. Eu tenho que escrever novamente. Essas dores são muito ruins para nós. Eu nunca mentiria sobre algo tão importante. Eu não faria de mim mesma uma palhaça", escreveu ela, em português, em seu Instagram Stories.

Em seguida, a modelo deu a entender que tem uma pessoa dificultando o processo. "Infelizmente, há uma pessoa que acredito estar influenciando toda a situação. Por isso, dois filhos inocentes não podem estar no coração do pai. Nunca machuquei ninguém e nunca farei. Mas não entendo porque eles nos machucaram. Por causa da minha verdade? Minha filha está esperando pacientemente por respostas", concluiu.

Quem é Gabriella Gaspar?

A mulher em questão é a ex-modelo húngara Gabriella Gaspar. Hoje em dia, ela trabalha como estoquista em Budapeste e tem 30 anos. Gabriella diz que conheceu Neymar Jr quando eles ficaram juntos em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em abril de 2013.

No processo, Gabriella pede a confirmação da paternidade e, em caso positivo, ela também solicita o pagamento da pensão alimentícia no valor de 30 mil euros, além dos valores retroativos.

Ao jornal O Globo, a equipe de Neymar confirmou que o processo está em andamento, mas é sigiloso. "O processo de investigação de paternidade corre em segredo de justiça e há impedimento para prestar quaisquer informações", afirmou a assessoria do atacante.