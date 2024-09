Nesta sexta-feira, 13, a stylist Letícia Cazarré usou seu perfil no Instagram para compartilhar um momento com a filha Maria Guilhermina, de 2 anos

Na manhã desta sexta-feira, 13, a stylist Letícia Cazarré usou seu perfil no Instagram para compartilhar um momento com a filha Maria Guilhermina, de 2 anos. Em vídeo compartilhado, ela mostrou o momento em que a pequena, que costuma se ver em frente às câmeras, surpreendeu ao pedir para não ser filmada.

Na legenda, a esposa do ator Juliano Cazarré refletiu: "Neste vídeo singelo gravado enquanto eu passava um tempo precioso só com a minha Maria Guilhermina no jardim, ela observa o celular e consegue, mesmo com suas limitações, me dizer claramente que não, não queria ser filmada", iniciou.

"Logo ela, que adora se ver nas câmeras e sempre sorri para nós quando a filmamos. Não sei se ela preferia continuar a me ouvir cantando pra ela, ou se queria só um pouco de paz. O fato é que, nesse momento, ela soube dizer qual eram os limites e eu fiz questão de respeita-los", continou.

Em seguida, analisou: "Com a gente também deve ser assim: saber entender nossos limites e dizer não. Dizer basta para o excesso, seja ele de horas no celular, de compromissos, de agitação, de consumismo, de exposição. É preciso, às vezes, desacelerar para o mundo e olhar para dentro".

Nos comentários, os internautas elogiaram a atitude da pequena. "Fiquei feliz vendo ela se expressar mexendo os bracinhos. Guilhermina é uma Santinha aqui na terra. Deus abençoe muito", disse um. "Deus abençoe a Maria Guilhermina e todos vocês dessa família querida e linda! Essa menininha cada dia evoluindo é uma benção!", escreveu outra. "O gesto dela me fez abrir um sorriso espontâneo! Obrigada Maria Guilhermina, sua vida é mto preciosa", disse mais uma admiradora.

Além de Maria Guilhermina, a stylist e o ator Juliano Cazarré são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de três, e Estêvão, de seis meses.