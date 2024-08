Na manhã desta segunda-feira, 05, a stylist Letícia Cazarré usou seu perfil no Instagram para compartilhar um momento de muita alegria

Na manhã desta segunda-feira, 05, a stylist Letícia Cazarré usou seu perfil no Instagram para compartilhar um momento de muita alegria. Ela mostrou sua filha, Maria Guilhermina, de 2 anos, sem o aparelho de respiração mecânica e contou que a menina não precisa mais usar o dispositivo durante o dia.

A pequena, que é fruto do relacionamento da influenciadora com o ator Juliano Cazarré, nasceu com uma rara doença no coração e usava uma cânula para ajudá-la a respirar. "Olha para cá, sim, quem está sem respirador? Vai fazer os exercícios com a tia? Que linda! Sem respirador, não precisa mais de dia desse respirador, só à noite", disse Letícia.

Ela falou sobre a novidade durante uma sessão com a fonoaudióloga. Ela conta para a herdeira que vai fazer exercícios, mas a pequena balança a cabeça de um lado para o outro dizendo "não". "Vamos fazer os exercícios? Não? Tá cansada?", fala a mãe, que se diverte com a reação de Maria.

Maria Guilhermina (Reprodução/Instagram)

Letícia Cazarré conta como funciona a alimentação de Maria Guilhermina

Recentemente, Letícia Cazarré tirou um tempo para responder perguntas dos seguidores do Instagram e falou sobre a filha Maria Guilhermina. Ao ser questionada como funciona a alimentação da pequena, ela contou os detalhes.

“A alimentação dela é feita por uma sonda que fica aqui na barriguinha. É um boton na verdade, um balãozinho que fica aqui e tem uma abertura a gente coloca esse conector e conecta na bomba, ai tem o leite especial pra ela que a gastro e a nutri recomendam. Mas nós trabalhamos muito na fono para que ela consiga se alimentar um dia pela boquinha de novo”, disse Letícia.

Além de Maria Guilhermina, a stylist e o ator Juliano Cazarré são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de três, e Estêvão, de dois meses.