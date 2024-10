Lan Lanh surpreende ao mostrar talento das filhas com Nanda Costa: 'Show'

Lan Lanh compartilhou um momento divertido que viveu com as filhas gêmeas, Kim e Tiê, de 2 anos, frutos do seu casamento com Nanda Costa

A percussionista Lan Lanh usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para compartilhar um momento divertido que viveu com as filhas gêmeas, Kim e Tiê, de 2 anos, frutos do seu casamento com Nanda Costa. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, as duas aparecem tocando instrumentos.

Na publicação, as meninas cantaram Parabéns Para Você , O Vento, de Dorival Caymm e outras canções. E também tocam instrumentos como violão, tambores e mais. “'Aqui é nosso palco mãe Lan, filma aí que a gente vai fazer um show .. toca o sinal'… Curimã lambaio será que ela volui, e parabéns .. pra elas que tá chegando o dia! Te amo Kim Te amo Tiê!", escreveu Lan na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios. "A fruta nunca cai longe do pé...lindas!!", disse uma. "Já sabe quem herdou a potência na percussão", comentou outra. "A música faz a diferença na vida das crianças. Quanto ritmo!!! Parabéns!", opinou uma terceira. Veja a publicação:

Mudança para Salvador

Recentemente, as mamães falaram sobre a decisão de se mudar para Salvador com as filhas. Após as férias de verão na capital baiana, as pequenas se encantaram pelo local e, ao se prepararem para voltar, pediram para morar lá.

"Não conseguimos sair do astral da Bahia", contou Lan. "As meninas não queriam ir embora. Falavam: "Mamãe, quero morar na Bahia!", completou Nanda em entrevista ao jornal Extra. As duas, então, atenderam o pedido das pequenas e a mudança aconteceu na Páscoa de 2024.

"Família de Nanda é de Paraty, então estamos lá e cá. Eu morei 30 anos no Rio e sempre soube que um dia voltaria pra Salvador. Foi um movimento de Nanda também, a mãe dela ama... Então tenho sorte de ter dado certo e ter voltado às minhas origens", disse a percussionista. Leia mais!