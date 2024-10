Nanda Costa detalha mudança de planos após pedido das filhas: 'Não queriam'

A atriz Nanda Costa e sua esposa, a percussionista Lan Lanh, falaram sobre a mudança de planos da família após um pedido das filhas gêmeas, Kim e Tiê

A atriz Nanda Costa e a esposa, a percussionista Lan Lanh, se planejavam para matricular as gêmeas Kim e Tiê, de 2 anos, em uma escolinha no Rio de Janeiro. No entanto, os planos mudaram após as férias de verão, quando a família viajou para Salvador. As pequenas se encantaram pelo local e, ao se prepararem para voltar, pediram para morar lá.

"Não conseguimos sair do astral da Bahia", contou Lan. "As meninas não queriam ir embora. Falavam: "Mamãe, quero morar na Bahia!", completou Nanda em entrevista ao jornal Extra. As duas, então, atenderam o pedido das pequenas e a mudança aconteceu na Páscoa de 2024.

Morando na cidade baiana desde então, as duas encontraram uma nova escolinha para as gêmeas. Apesar de algumas viagens entre um compromisso e outro, a rotina das pequenas e das artistas agora acontece inteiramente em Salvador, um lugar que elas adoram.

"Família de Nanda é de Paraty, então estamos lá e cá. Eu morei 30 anos no Rio e sempre soube que um dia voltaria pra Salvador. Foi um movimento de Nanda também, a mãe dela ama... Então tenho sorte de ter dado certo e ter voltado às minhas origens", disse a percussionista.

E as gêmeas, que completam 3 anos daqui 10 dias, gostaram da nova cidade. "Quando vamos levá-las à natação, passam pela barraca de acarajé 10 horas da manhã e já dizem que querem comer. Eu falo: "Amor, a baiana nem acordou ainda, não está aí", detalhou a atriz.

"Estão adorando a natação também, fazem capoeira na escolinha... E estão com sotaque já. A Kim volta da escola e diz pra irmã: “Bó bincá, Tiê?”. Falam “oxente”, “tá me pirraçando”, completou Lan.

